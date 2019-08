1 ago 2019

Las manzanas son una de las frutas con más beneficios, ya lo dice el famoso refrán inglés: "Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía". Tienen muchos beneficios saludables ya que: son ricas en fibra, vitaminas, minerales y flavonoides, un compuesto que previene las enfermedades cardiovasculares. ¿Pero sabías que durante todo este tiempo las manzanas han estado guardando un secreto en su interior? Resulta que en su corazón tienen 100 millones de bacterias beneficiosas para la salud.

Lo acaba de afirmar un un estudio publicado en la revista Frontiers in Microbiology. Estas bacterias residen en el núcelo de la manzana y en sus semillas, y son buenas para nuestra flora intestinal.

Aunque eso sí, son las manzanas ecológicas las que más cantidad de estas bacterias contienen: "Las manzanas orgánicas y recién cosechadas albergan una comunidad bacteriana significativamente más diversa en comparación con las convencionales", ha comentado Gabriele Berg, la autora principal del estudio.

¿Pero entonces el corazón de la manzana se come o no?

Esa es la cuestión, que hasta ahora hemos tirado a la basura esta valiosa parte porque pensábamos que no tenía ningún valor nutritivo. Y además, seamos sinceras: tampoco es muy apetitosa que digamos. Pero el caso es que no existe inconveniente en comerse el corazón de esta fruta ni sus semillas. ¿Acaso no incluimos otras semillas como las de chía o las de lino en nuestro desayuno?

Sí, es cierto que las semillas de manzana contienen cianuro, pero es una cantidad mínima que no perjudica la salud (a no ser qué te tomes 20 manzanas de golpe con sus correspondientes semillas).

Así que a partir de ahora, si quieres aprovechar esos 100 millones de bacterias saludables, deberías comerte la manzana completa. Sin olvidar la piel, por cierto, pues es ahí donde reside buena parte de su fibra.