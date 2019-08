2 ago 2019

Perder peso es un proceso que requiere sacrificio, pero sobre todo, tiempo. ¿La clave para tener éxito? Paciencia. No pensar únicamente en la meta, sino en adquirir hábitos saludables para cambiar tu estilo de vida. Se trata de cambiar rutinas alimenticias y no de perder siete kilos en un mes, que con toda seguridad, volverás a engordar si recuperas tus hábitos antiguos.

Por eso, hemos recopilado algunos consejos de principiante para que el viaje hacia la mejor versión de ti mismo no sea un completo sufrimiento. He aquí algunos tips para sobrevivir al proceso:

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cuáles son los mejores hábitos para perder peso.

No hagas ejercicio solo para 'restar calorías''

De nada sirve ir únicamente al gimnasio para compensar una mala alimentación. Si llevas una vida llena de excesos y ultraprocesados y haces ejercicio solamente para poder mantener ese estilo de vida, estás empezando a construir la casa por el tejado. No solo tu salud se verá perjudicada, sino que será muy difícil perpetuar este estilo de vida en el tiempo. Lo mejor que puedes hacer es ir al gimnasio por salud, y con el objetivo de perder peso (a largo plazo), pero sobre todo, para sentirte mejor.

Dí sí a la comida real

Una buena alimentación no conssite en no comer de nada mirando calorías, sino en optar por las opciones más saludables y sobre todo, por comida real. Deja de lado los procesados y ya verás como pierdes peso, pero sobre todo, ganas en salud.

No corras

No queremos decir que no te pongas la zapatillas y salgas a la calle, sino que no quieras conseguir resultados asombrosos en muy poco tiempo. Las dieta milagro no son buenas para la salud, pero además, pasarás mucha hambre y psicológicamente no podrás mantener una alimentación así durante mucho tiempo. ¿La mejor opción? Elige comida saludable y haz ejercicio, lo demas vendrá solo. Pero sobre todo, no te pongas metas inalcanzables que te puedan desanimar.