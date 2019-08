5 ago 2019

Y te estarás preguntando... ¿Cómo se hace la limonada negra? El color se debe a que entre sus ingredientes, además de limones y agua, se encuentra el carbón activado, una sustancia que otorga un color negro a todo aquello a lo que se le añada. De hecho te sonará especialmente porque hay mascarillas faciales con este mismo tono. Y es que hasta ahora habíamos visto utilizar este producto en cosmética, ya que tiene propiedades purificantes para la piel y ayuda a eliminar toxinas. Pero el carbón activado ahora ha llegado hasta al mundo foodie y fitness... y parece ser que está triunfando.

Basta con teclear en Instagram las palabras "limonada negra" o buscar el hashtag #blacklemonade para que rápidamente aparezcan ante nuestros ojos varias imágenes de una bebida oscura que, seamos sinceras: no pinta nada apetecible. Sin embargo se ha puesto de moda ya que muchos consideran que alberga propiedades detox y que puede ayudar a perder peso.

¿Es seguro beber limonada negra?

La moda por este refresco se debe a que se le asocia la capacidad de ser detox. Y la teoría no va desencaminada del todo: el carbón activado (que se obtiene descomponiendo cáscaras de coco a temperaturas muy altas) es una de las sustancias más absorbentes que existen. Atrapa toxinas, gases, bacterias... Por eso se utiliza para filtrar aguas, purificar aceites, etc. El problema es que el carbón activado también se lleva consigo nutrientes como las vitaminas o los minerales.

Por eso no se puede decir que sea precisamente recomendable tomar limonada negra o al menos no se debería abusar de ella. No pasa nada por beberte un vaso en ayunas de vez en cuando (no se ha encontrado peligro en ello), pero si la mezclas con el resto de comidas, se llevará nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita obtener de los alimentos.

El carbón activado actúa como un imán sobre las impurezas de la piel, por lo que es un gran aliado en cosmética. Pero no tanto en alimentación, por lo que probablemente la limonada negra pase a ser finalmente una moda pasajera.

Receta: ¿cómo hacer limonada negra?

Ingredientes 2 limones

1 litro de agua

Edulcorante al gusto: dos cucharadas de miel o dos de stevia si no queremos agregar azúcar

1 pastilla o cucharada de carbón activado*

100 gramos de cubitos de hielo (opcional)

Se mezclan todos los ingredientes en el vaso de la batidora y listo para servir.

*El carbón activado se vende en comprimidos, en polvo o en pastillas que se deshacen en el agua. Se puede comprar el herbolarios, farmacias, tiendas bio o en Amazon.