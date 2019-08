6 ago 2019

Estamos encandalizadas (y no lo ponemos en mayúsculas para que no cunda el pánico). En nuestro viaje hacia una vida mucho más 'fitness' y saludable, hemos descubierto muchas cosas. ¿La primera -y que nos ha dejado boquiabiertas-? Los productos 'light' no son tan saludables como nos han hecho creer todo este tiempo. Sí, hemos sido engañadas. Las cantidades ingentes de azúcar que consumimos sin darnos cuenta son tan obvias (solo hace falta leer la etiqueta de los ingredientes) que nos estamos replanteando cómo es posible que no hayamos salido de la trampa mucho antes.

En este proceso hacia una vida más plena y más 'fit' (decimos no a los ultraprocesados, palabra de Carlos Ríos), estamos intentando descartar al completo el azúcar. Y es que, además de ganar en salud con este proceso, nuestro cuerpo pasará por un momento 'detox' que no solo será bueno a rasgos generales en el largo plazo, sino que también traerá mejoras visibles en el día a día que nos harán sentir mucho mejor.

¿Qué pasa sin abandonas el azúcar? Lo siguiente:

Todo tiene azúcar

Si dedicas dos minutos a leer los ingredientes de los alimentos mínimamente procesados te darás cuenta de que todo -y cuando decimos todo es TODO-, lleva azúcar. Hasta el alimento más insospechado lleva un poco. Nuestra sorpresa vino, especialmente, cuando nos dimos cuenta de las cantidades abismales de azúcar que tenía un bote de salsa de tomate frito. Si pensabas que unos macarrones integrales de espelta (totalmente saludables por sí mismos) aderezados con un poco de tomate frito eran una comida totalmente saludable, piensa dos veces. Mentira. Lo que pierdes eligiendo este tipo de pasta, lo ganas consumiendo el azúcar de la salsa. ¿Moraleja? Leerás con atención los ingredientes de los alimentos antes de ingerirlos, algo que tendríamos que haber hecho desde el principio.

Dejarás volar tu creatividad

Desengancharte del azúcar es como abandonar una adicción que te hace muy feliz (¿La nuestra? Ir de compras podría ser una muy válida). Te costará, pero poco a poco te sentirás mejor, con menos ansiedad y lo mejor de todo es que los antojos dulces que antes eran impresicindibles, ahora, no serán una preocupación. Lleva tiempo sí, pero si quieres comer sano y rico dejarás llevar tu imaginación y acabarás haciendo las cosas por ti mismo en casa con alimentos saludables. Por ejemplo, si eres fan incondicional de la granola, pero no eres capaz de encontrar una que sea saludable, puedes hacerla tú misma, en casa y sabiendo exactamente qué ingredientes tiene. ¿Qué la quieres endulzar? Utiliza dátiles. Es fácil si inviertes un poco de tiempo.

Comerás más sano (por lo que perderás peso)

Parece obvio, pero notarás el efecto incluso en tu energía. Al ser más creativa para hacer las cosas que te gustan de manera saludable, comerás mejor. Si comes mejor, perderás peso. Pero también descubrirás que abandonar los ultraprocesados no tiene por qué ser aburrido. Hay miles de recetas saludables y apetecibles con comida real que te hará disfrutar de la hora de la comida. Recibirás el azúcar natural de las frutas por lo que en un momento de ansiedad, podrás recurrir por ejemplo, a un plátano. Y es que, a pesar de lo que se dice, no: el plátano no engorda: es mentira.

Ya no tienes excusa... son todo pros.