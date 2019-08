7 ago 2019

En verano a todas nos gustaría lucir un vientre plano y olvidarnos de problemas digestivos pero, en muchas ocasiones, la pesadez y la tripa hinchada hacen su aparición sin saber por qué. Toma nota porque estos son algunos de los alimentos que pueden ser los causantes de los problemas de gases en verano y de la hinchazón abdominal.

Legumbres

En verano suele ser habitual tomar elaboraciones con legumbres como ensaladas de legumbres, hamburguesas vegetales o hummus. Las legumbres aportan fibra que alimenta la flora intestinal que, al fermentar, los microorganismos presentes en la microbiota obtienen energía y producen gas. Algunos oligosacáridos que se pueden encontrar en las legumbres, como la estaquiosa o la rafinosa, provocan flatulencias en el intestino por lo que contribuyen a hinchar el abdomen además de a sufrir de incómodos gases.

Solución: Pon las legumbres en remojo la noche anterior y utiliza el sistema de la doble cocción, es decir, cuando tu guiso comience a hervir cambia el agua o añade fría para parar el cocinado y que vuelva a calentarse. También se ha demostrado que un truco efectivo para mejorar la tolerancia a las legumbres y que no produzcan gases ni malestar digestivo, es añadir comino a la elaboración o bien un trozo de algo kombu a la cocción. Así podrás disfrutar de tu plato de legumbres sin padecer molestias abdominales, flatulencias ni pesadez.

Lácteos

Las socorridas tablas de quesos, el vaso de leche antes de dormir o el yogur de la cena ligera veraniega pueden estar haciéndote un flaco favor si sufres inflamación en la zona de la tripa. La leche y los productos lácteos como el queso o el yogur pueden provocan gases e hinchazón a algunas personas que no digieren bien la lactosa. El intestino delgado en estos casos no produce la suficiente cantidad de lactasa que es la enzima que facilita la digestión del azúcar de la leche o lactosa.

Solución: Si vas a consumir lácteos opta por productos sin lactosa para que el proceso digestivo no sea tan complejo y tengas una digestión más ligera sin problemas de gases ni malestar abdominal. O bien elegir leche vegetal (y sus derivados) como la de arroz o la de avena.

Edulcorantes artificiales

A la ingesta de polioles o edulcorantes artificiales como el sorbitol o el manitol, (que puedes encontrar en caramelos, helados, chocolates, refrescos y chicles sin azúcar, tan habituales como caprichos de verano), se les asocia con la hinchazón abdominal. Cuando tomas un alimento que contiene polioles el tiempo de tránsito a través del intestino se prolonga, esto hace que se absorba más agua en la zona y se fermente el alimento produciendo gases y malestar abdominal, es decir, hará que se te hinche la tripa.

Solución: Intenta sustituir los polioles o edulcorantes artificiales por stevia o panela y mejor aún, por productos como la compota de manzana, el plátano o el sirope de dátil que son alimentos que endulzan tus elaboraciones, como bizcochos, tartas o batidos, de una forma muy natural.

Vegetales que producen hinchazón

El alimento healthy por excelencia, el aguacate, también contiene polioles que contribuyen a la hinchazón abdominal. Pero no solo el aguacate, las crucíferas, los champiñones, las setas, los espárragos, las cebollas, los ajos, las alcachofas, la remolacha o el puerro también son alimentos que están catalogados dentro de los vegetales que más gases provocan. Estos están compuestos por oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables también llamados FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols), carbohidratos de cadena corta y alcoholes que algunas personas no pueden digerir correctamente provocando entonces flatulencias, inflamación, dolor abdominal o incluso diarrea.

Solución: Opta por vegetales que está comprobado que no tienen ese problema y que no producen hinchazón como son los cítricos, las acelgas, los calabacines, el pepino, el tomate, las zanahorias, las endivias, la calabaza, el boniato, el plátano, la granada, los higos o las uvas.

Elaboraciones pesadas

El terraceo, los chiringuitos y las reuniones con amigos y familiares están a la orden del día en verano y pueden tener más consecuencias que unos kilitos de más. Los fritos y alimentos con mucha grasa, junto con el alcohol los refrescos que los suelen acompañar, dificultan la digestión así que, si tienes tendencia a sufrir de inflamación abdominal o gases, evita consumir alimentos ultraprocesados, fritos, empanados, bollería industrial o embutidos si no quieres enfrentarte a una digestión pesada, ardores, dolor de tripa y pesadez.

Cuidado con las cenas copiosas, el alcohol y las grasas pinit unsplash

Solución: Opta por comida real cocinada con métodos más ligeros como cocinar al vapor, al horno o a la plancha. No hay por qué olvidarse de las raciones en el chiringuito o en la terraza de verano, elige propuestas más ligeras como mejillones al vapor, marisco, pescado al horno o ensaladas de tomate. Olvídate de los atracones, bebe mucha agua y no te vayas a dormir con la tripa llena, cena un par de horas antes de acostarte para evitar problemas digestivos e hinchazón.