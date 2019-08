7 ago 2019

Compartir en google plus

Hay una explicación razonable y científica por la cual nuestro cuerpo "nos pide azúcar". En realidad, la culpa de que se nos antoje de repente un dónut, un helado, galletas o un trozo de pastel, la tiene el cerebro. Los alimentos dulces tienen un alto componente dopamínico. Es decir: cuando los comemos nuestro cuerpo segrega enforfinas (la llamada "hormona de la felicidad"), creando una sensacion de bienestar y energía... que solo es pasajera. Por lo general, estos antojos y caprichos de dulces suelen consistir en productos procesados que no continen nutrientes de calidad, sino más bien azúcares añadidos, grasas trans y harinas refinadas.

No consiguen saciarnos, sino arruinar nuestra dieta. Por eso, para que no eches a perder la alimentación saludable por la que estamos seguras que sueles apostar, vamos a darte cinco alternativas para sustituir un capricho dulce.

Reproducir Video: Pincha aquí para descubrir qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer azúcar

Todas ellas están compuestas de alimentos nutritivos que nos aportan algún beneficio. Y puedes quedarte tranquila, porque aunque no contengan azúcar, su sabor será capaz de quitarte el antojo.

¿Cómo sustituir un capricho dulce por uno saludable?

1. Apuesta por los dátiles

Los dátiles son un fruto que nos aportan mucha energía. Pero debes elegir los naturales, no aquellos que vienen envueltos en una capa de azúcar. Tomar una ración de tres a cinco dátiles no solo va a aydudarte a calmar tus ganas de dulce, también va a aportarte calcio, potasio, fósforo, magnesio y vitaminas A, B, C y D.

2. Puedes tomar chocolate

Pero siempre que tenga más de un 70% de cacao, ya que es el baremo más saludable. El chocolate es un alimento nutritivo que supone una de las fuentes más interesantes de antioxidantes. A la hora de elegirlo, recuerda que cuanta más cantidad de cacao contenga, menos tendrá de azúcar.

3. El plátano es una buena alternativa

El plátano es una de las frutas más dulces que se existen debido al azúcar naturalmente presente que contiene. Pero no por ello es poco saludable, al revés: una pieza de esta fruta constituye una buena fuente de potasio y magnesio. Además resulta ser de lo más saciante.

pinit unsplash

4. Un yogur con miel

Sí, es cierto que la miel a fin de cuentas también es azúcar. Pero si es pura, resulta algo más saludable. Puedes añadir media cucharadita a un yogur natural y mezclarlo con frutas como fresas, frambuesas o arándanos. Obtendrás un postre dulce y mucho más nutritivo que cualquier dónut.

5. Manzana con crema de cacahuete

Es una combinación deliciosa que mezcla el dulzor de la manzana con el característico sabor de la crema de cacahuete. Eso sí, aseguráte de que esta sea 100% natural para que este antojo sea saludable. Ambos alimentos juntos nos proporcionan vitaminas, fribra y proteínas de calidad.