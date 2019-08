8 ago 2019

El colágeno se ha convertido en los últimos años en el ingrediente estrella de los tratamientos de belleza. Es el más buscado para combatir la flacidez y las arrugas, tanto a través de tratamientos de uso tópico como de técnicas de medicina estética cuyo objetivo es estimular la producción de colágeno.

Sin embargo, lo cierto es que nuestro cuerpo produce esta proteína de forma natural, pues es una sustancia fundamental para que la piel y otros tejidos como los músculos mantengan su estructura firme. El problema es que la producción se ralentiza con la edad y de ahí que se intente compensar mediante fuentes externas. Tanto es así que, incluso, existe una gran variedad de suplementos de colágeno en el mercado para consumo oral cuya eficacia, no obstante, no ha sido probada a nivel científico, como explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Alimentos ricos en colágeno

¿Pero y qué hay del colágeno naturalmente presente en los alimentos? Para empezar, hay que tener en cuenta que está compuesto, principalmente, por glicina y prolina, dos aminoácidos no esenciales. Esto significa que el cuerpo los produce por sí mismo y no es necesario sintetizarlos a través de la alimentación. De esta forma, aunque hay alimentos ricos en este compuesto como los huesos de animal, el pescado, los huevos, los lácteos y algunas semillas como las de calabaza, no está demostrado que se pueda asimilar mediante la dieta. De hecho, en el caso de alimentos como la gelatina, cuya composición es colágeno prácticamente en su totalidad, la digestión es más difícil y puede generar pesadez.

De esta forma, sería más interesante centrarse en los alimentos cuyos nutrientes intervienen en la producción de colágeno por parte del organismo y no tanto en aquellos que tengan colágeno en su composición. ¿Cuáles son?

- Alimentos ricos en vitamina C: kiwi, naranja, fresas, melocotón, pomelo, etc.

- Alimentos ricos en azufre: cebolla, ajo y apio.

- Aminoácidos: legumbres, pescado, lácteos o carne magra.

- Antioxidantes: tomate, frambuesas, remolacha, moras, etc.

Todos ellos intervienen de una forma u otra en la producción de colágeno y además son alimentos que aportan nutrientes necesarios para otras funciones del cuerpo. La conclusión es, por tanto, que lo más recomendable para fomentar la producción de colágeno y cuidar la piel a través de la dieta es la combinación equilibrada de alimentos saludables que benefician a nuestro cuerpo en su conjunto y no de forma aislada.