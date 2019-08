8 ago 2019

¿Te has preguntado ya cuánta cafeína tiene un café descafeinado? Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Florida determinó que la mayoría de los cafés descafeinados tienen entre 8 y 14 miligramos de cafeína por taza. Para que un café sea considerado "descafeinado", debe haber sido desprovisto del 97% de su cafeína... pero no siempre es así. Lo ideal es que se indique en la etiqueta del producto y nos fijemos cuando vayamos a comprarlo.

¿Por qué se dice entonces que es más sano tomar descafeinado si aún así contiene cafeína? La respuesta se debe simplemente a que la cantidad es bastante más reducida que la que se encuentra en el café normal (que es de unos 100 - 200 miligramos de cafeína por taza). Pero esta es la única ventaja que tiene. Y está bien para aquellas personas a las que se lo hayan aconsejado debido a problemas de tensión o bien para aquellas que no quieren alterarse demasiado a ciertas horas del día. Pero si no perteneces a ninguno de estos dos grupos, quizá no merezca la pena pedirte un descafeinado.

Básicamente porque tras la extracción de la cafeína, se cree que el café pierde también otras propiedades. Principalemente su aroma, ya que en el proceso se eliminan compuestos del grano que le dan ese olor y sabor tan característico. Pero también se pueden perder los antioxidantes propios del café (polifenoles) y las vitaminas B y E que lo caracterizan.

Por tanto, ¿es más saludable beber café descafeínado? La respuesta dependerá de la situación de cada persona, pero si no hay un motivo de peso para hacerlo, una taza de café normal puede reportarnos más beneficios que un descafeinado. Así que, ¿por qué no tomarla?