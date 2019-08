12 ago 2019

Si alguna vez te han dicho "cuidado con la fruta, que tiene mucho azúcar", deberías seguir leyendo para poder dar una respuesta bien argumentada a quien te vuelva a repetir algo similar. Como seguramente intuyas, el azúcar de la fruta, que se denomina fructosa, no tiene el mismo efecto para nuestro cuerpo que el azúcar de la miel o el que se encuentra en productos ultraprocesados como las galletas y los bollos.

"No es igual el azúcar de una naranja, que de un zumo de naranja, que de unas galletas sabor naranja", afirma el dietista-nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento comida real, en una de las publicaciones de su perfil de Instagram en la que habla sobre este tema.

De esta forma, la naranja y cualquier otra fruta contienen azúcar intrínseco, es decir, naturalmente presente en su composición junto a otros componentes como las vitaminas, la fibra o los antioxidantes. Su conjunto de nutrientes hace, por tanto, que el consumo de este alimento (y de este tipo de azúcar), sea saludable y muy recomendable.

Por otro lado, encontramos el azúcar libre que es el que está liberado, como explica Carlos Ríos "de su matriz alimentaria (la fruta)". En este caso nos referimos al zumo de naranja natural sin pulpa y a la miel natural. En el caso del zumo, al perder la fibra, el azúcar pasa con mayor rapidez a la sangre y aporta menos saciedad que cuando se toma la pieza de fruta entera. Tanto es así que, para hacer un vaso de zumo se suelen exprimir dos o tres naranjas y, piénsalo, ¿serías capaz de comerte tres naranjas enteras en una sola comida? Lo más probable es que la respuesta sea no, sin embargo, en zumo, no tendrás ningún problema. Por eso, lo recomendable es tomar la pieza entera y, en caso de hacer zumo, tomarlo con la pulpa y que su consumo no desplace la ingesta de otras frutas.

Y por último, el azúcar libre añadido, que es el más perjudicial de los tres. Lo encontramos oculto en galletas, zumos envasados, bollería, helados, chocolates y en algunos lácteos, entre otros. Suele aparecer en grandes cantidades y además está acompañado de otros ingredientes nada saludables como las harinas refinadas, los aceites de mala calidad (girasol, palma…), la sal y otros aditivos.

Si te fijas, en la mayoría de estos productos encontrarás una lista de ingredientes eterna con la letra muy pequeña y encabezada, normalmente, por el azúcar. En ocasiones en el paquete incluyen palabras como light o natural para dar la apariencia de ser un alimento sano, pero no lo es. Por eso, como recomienda este dietista, lo mejor es mirar siempre los ingredientes y limitar su consumo a ocasiones puntuales. ¡Sácalos de tu despensa y evita tentaciones!