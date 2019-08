16 ago 2019

Seguro que tienes grabado a fuego que en una dieta de adelgazamiento se pasa hambre, que para presumir hay que sufrir y que es inevitable el sufrimiento diario, la ansiedad y el efecto rebote. Pues apunta estos sencillos tips para que a partir de ahora ponerte a dieta no sea un calvario y que además sea una forma efectiva de perder peso (y no volver a recuperarlo).

Deja de contar calorías

Contar calorías solo te va a traer quebraderos de cabeza, ansiedad, hastío y mucho estrés así que olvídate de andar contando calorías a todas horas porque no es lo más importante, lo que importa es de dónde vienen esas calorías, porque no es lo mismo comerse unas galletas industriales que un plato de legumbres o de pescado con guarnición. Intenta enfocar tu dieta hacia alimentos saludables evitando los excesos de cualquier tipo y date un respiro porque contar calorías no es la solución para acabar con esos kilos de más que te preocupan.

Come más grasas saludables

Hablando de calorías, las grasas saludables son muy calóricas pero te van a ayudar a adelgazar. Si sigues una dieta cetogénica son fundamentales pero en cualquier dieta saludable o de adelgazamiento son una buenísima opción para incluir en tus menús. Las grasas saludables como el aceite de oliva, el de coco, el aguacate, las nueces o el salmón son alimentos que ayudan a regular las hormonas, aportan energía a las células, favorecen la absorción de nutrientes y ayudan a controlar el peso. Consúmelas de forma moderada pero no las demonices por tener muchas calorías porque ya te hemos contado que lo importante de las calorías es de dónde provienen y las grasas saludables son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo.

Practica el ayuno intermitente

Es una práctica milenaria que está más de moda que nunca. Elsa Pataky es una gran defensora del ayuno intermitente así como muchas otras caras conocidas como Halle Berry o Nicole Kidman, y si quieres emularlas pero aún no te has iniciado en el ayuno te contamos que es una forma muy efectiva de resetear el organismo dejando que las células entren en un proceso denominado cetogénesis por el cual el cuerpo comienza a coger energía de la quema de grasas y no de la glucosa. Favorece la regeneración y el ‘detox’ celular para que las células comiencen a funcionar de forma óptima por lo que el estado de salud en general mejora, además de favorecer la pérdida de peso.

Puedes empezar comiendo en una franja de 12 horas y hacer un ayuno de otras 12 horas, si eres principiante, e ir elevando el tiempo de ayuno. El método más utilizado es el de 16:8 en el que se consume alimento en 8 horas del día mientras que se ayuna 16 horas. También puedes hacer ayunos más largos pero no se recomiendan hacerlos muy largos porque el cuerpo empezaría a destruir músculo. Puedes hacer tu ayuno intermitente cada día o hacerlo dos o tres veces en semana.

Pa’fuera lo malo

Parafraseando a Aitana y a Ana Guerra, deja fuera de tu dieta ‘lo malo’, todo aquello que no te hace ningún bien como los ultraprocesados, el azúcar o las harinas refinadas que hacen que se eleven tus niveles de glucosa en sangre provocando picos de insulina. La insulina se libera para eliminar ese exceso de azúcar que termina almacenándose en forma de grasa, es decir, aumentarás de talla.

Si dejas de tomar carbohidratos simples como bollería industrial, bebidas azucaradas, harinas refinadas y dulces, ya tienes mucho ganado en la batalla contra los kilos de más, mantendrás tus niveles de azúcar en sangre estables, reducirás la ansiedad por comer y podrás controlar el peso más fácilmente.

Apuesta por la real food

La comida real o aquella que ves claramente qué es y que no ha pasado por muchos procesos industriales para llegar a tu cesta de la compra, como pueden ser las frutas, las verduras, la carne o el pescado, es la mejor opción para plantear una dieta saludable en la que adelgaces casi sin darte cuenta porque vas a comer (y mucho) en tus menús. Pescado con verduras salteadas, una tortilla de champiñones acompañada con aguacate, pollo a la plancha con una ensalada de tomate, mango y rúcula… tienes infinidad de combinaciones para no aburrirte y poder comer muy bien cada día sin pasar ni pizca de hambre.

Te ahorrarás calorías vacías, tendrás un mayor aporte nutricional en tus platos, mantendrás tus niveles de glucosa en sangre estables, adelgazarás y tu salud en general te lo agradecerá. Haz la prueba.

Adelgazar no tiene por qué ser un martirio, puedes adelgazar comiendo, y comiendo bien, solo tienes que saber cuándo hacerlo y cuáles son los mejores aliados para tus menús. Tener que pasar hambre para adelgazar, afortunadamente, ya pasó a la historia.