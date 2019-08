20 ago 2019

Podría usted pensar que la raza humana es la especie dominante en la tierra, pero nada más lejos de la realidad. Si los alienígenas llegaran a nuestro planeta y nos observarán desde la distancia, sin duda se darían cuenta que los que dominan son los insectos. Se calcula que hay unos 200 millones por cada ser humano, vamos que nos ganan por goleada. Dentro de ellos, los más numerosos son los mosquitos. Con este panorama casi se podría decir que hay que estar agradecidos aunque nos amarguen el verano con algunas de sus picaduras. Si no que se lo digan al actor estadounidense Stephen Baldwin, que hace unos años se vio obligado a abandonar un reality show en Costa Rica después de ser picado por cientos de ellos.

Una especie invasora

Este verano, mientras disfrutaba una plácida, soleada y calurosa mañana en un hamaca en Mallorca, me sorprendió contemplar como me picaba un mosquito, a plena luz del día, en el centro de mi abdomen. Y es que en los últimos años ha cambiado el panorama. Desde el 2004, el mosquito Tigre ha invadido la península desde la zona mediterránea hasta Cataluña. Este insecto, reconocible por tener unas rayas parecidas a las del felino, no respeta los horarios tradicionales y le puede atacar de día o de noche. Forma parte de las especies invasoras que nos han llegado de otros continentes y son otra de las consecuencias de la globalización que nos rodea.

Transmisor de enfermedades

De las miles de especies de mosquitos que hay en el mundo, este, el mosquito egipcio y el anopheles, son capaces de transmitir diferentes enfermedades con su picadura como el dengue, la fiebre amarilla, el zika o la malaria, entre otras. Pero no se alarme, para ello tienen que haber picado antes a alguien infectado, cosa que suele ocurrir cuando se visitan zonas endémicas, como por ejemplo el cuerno de África. Además, las personas que visitan estos lugares exóticos suelen realizar las medidas profilácticas recomendadas por sanidad exterior. A pesar de eso, de vez en cuando hay brotes en Europa debido fundamentalmente a la población proveniente de alguno de estos países. No hay que olvidar que la malaria (paludismo) es uno de los males que azota a la humanidad y mata a miles de personas todos los años.

Los mosquitos comunes son los insectos que, con diferencia, más nos molestan durante el verano. Como todos sabemos, nos producen desagradables picaduras con el consiguiente habón, que nos ocasiona un intenso picor.

Las picaduras del mosquito tigre han crecido en españa

Para prevenirlas, es útil el uso de manga larga y pantalones largos a partir del atardecer, preferentemente de colores claros. También son muy útiles las mosquiteras, insecticidas, las velas con diversos aromas y los repelentes tradicionales en sus diferentes formatos como lociones o pulseras, estas últimas especialmente para los niños. Los mosquitos tienen especial preferencia por las mujeres jóvenes o embarazadas, por las personas con grupo sanguíneo cero o por el olor a sudor, especialmente en los pies. Así pues, los runners que entrenan a última hora de la tarde son una de sus víctimas propiciatorias.

Trucos caseros

Hay remedios naturales para curar las picaduras, como aplicar sobre ella amoníaco, sal, el jugo de un limón o manzanilla. Pero existen pomadas y lociones, para disminuir los síntomas como el picor y prevenir posibles infecciones.

Pero sobre todo, hay que procurar evitar rascar la zona, ya que podemos extender la saliva del insecto y empeorar el picor y, en el peor de los casos, producir una infección que precise de curas o de tratamiento antibiótico. Las reacciones alérgicas son raras y poco comunes en la población, y, más allá de la molestia, las picaduras no suelen ser un asunto de gravedad si no se transmite alguna enfermedad.

