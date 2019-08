20 ago 2019

Hace algunos años apareció en la zona de congelados del super, en anuncios de televisión o junto a alimentos frescos en las neveras de las grandes superficies, un alimento que se conoce como surimi y que comenzamos conociendo como palitos de cangrejo. A día de hoy mucha gente lo incluye en su dieta de adelgazamiento o en su dieta saludable pero ¿qué es este alimento? ¿Es sano? Toma nota de todo lo referente al surimi si es que sueles consumirlo.

Un alimento de origen japonés

El surimi nace en Japón cuando los pescadores inventan una preparación para dar salida a especies con poca demanda y aprovechar restos de pescados. Esta elaboración daba lugar a una pasta que se llamó kamaboko y es milenaria. Es en 1960 cuando la industria comienza a procesar el llamado surimi para su venta y es Nishitani Tosuke del Instituto Pesquero Experimental de Hokkaido de Japón el que lo utiliza para revitalizar la industria pesquera japonesa.

Es en los años 70 cuando comienza a comercializarse el surimi de manera internacional, intentando imitar la carne de cangrejo, para ello a la insípida pasta de pescado le añaden ingredientes como grandes cantidades de sal, colorantes, grasa, azúcar, conservantes…

¿De qué está formado el surimi?

En su origen, los filetes de pescado se desmenuzaban y enjugaban repetidamente hasta formar una pasta gelatinosa a la que añadían ingredientes como clara de huevo, almidón, azúcar, sal, soja o aceite vegetal. Posteriormente fueron añadiéndoles más conservantes y aditivos para poder comercializar el surimi por todo el mundo.

Aunque la procedencia de la pasta de pescado no se conoce a ciencia cierta, se sabe que participan muchas especies en este tipo de elaboraciones como restos de merluza, caballa, bacalao, moluscos, abadejo, corvina o platija. Así se intenta imitar productos de calidad como la cola de langosta elaborando proteína de bajo costo.

¿Es saludable consumir surimi?

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el surimi contiene cerca del 76% de agua, 15% de proteína 0,9% de grasa, 6,85% de carbohidrato y 0.03% de colesterol. Se nos ha vendido como una proteína de fácil digestión, baja en grasas y de calidad, perfecta para incluir en una dieta de adelgazamiento (así están enfocados los anuncios comerciales del producto), sin embargo si lees los ingredientes de tus palitos de cangrejo, colas de langosta, gulas (sí, las gulas son surimi), tronquitos de mar, tallarimis o el nombre que quieran ponerle al surimi, te puedes sorprender y mucho.

No deja de ser un alimento ultraprocesado y en ese proceso de elaboración las propiedades del pescado merman mucho. Su composición es incierta porque verás ‘pescado’ entre sus ingredientes, no sabrás cuál o mezcla de cuáles estás consumiendo, aunque suelen ser restos de pescados como el abadejo de Alaska, moluscos, panga o el merlán del Pacífico, pero además verás que el porcentaje en la mayoría de los casos no llega a ser ni del 50 % del producto ¿qué es el otro 50 % de tu surimi? Pues almidones, harinas refinadas, azúcar, proteína de soja, aromas, aceites refinados, glutamato monosódico, colorantes artificiales, conservantes… dependiendo de la marca variarán cantidades e ingredientes.

En definitiva, el surimi es al pescado lo que el jamón de York o el fiambre de pavo a la carne, un alimento ultraprocesado que tiene infinidad de ingredientes poco recomendables para realzar su sabor e incluso que despiertan el apetito como el glutamato monosódico. Pero, como en todo, la dosis hace el veneno, así que, aunque no sea el alimento más recomendable del mundo, consumirlo en alguna ocasión no te va a hacer daño, eso sí, lee bien sus ingredientes antes de adquirirlo. Aún así ¿para qué añadir a tus platos un sucedáneo cargado de ingredientes poco o nada saludables si existen alternativas económicas, sanas y con un mayor valor nutricional? Es cierto que puede ser un producto tentador como cualquier ultraprocesado pero elige qué tipo de alimentación quieres seguir teniendo claro lo que estás incluyendo en tu dieta y sobre todo leyendo muy bien las etiquetas.