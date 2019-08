21 ago 2019

Existe. Hay personas que no son precisamente fans de la fruta y la verdura. Aunque estos dos grupos de alimentos tengan infinidad de seguidores, hay un gran porcentaje de la población que no ha caído rendida a su sabor. Y cuando toca adelgazar, olvidarse de ellas puede ser muy complicado.

Aunque tu lista de "frutas y verduras preferidas" haya pocos nombres, no sufras: porque a la hora de adelgazar hay otros alimentos que te pueden ayudar. No es lo más recomendable porque suplir los nutrientes que estos alimentos aportan es bastante complicado, pero no es imposible. Eso sí, abusa de las frutas y verduras que te gustan.

Seguro que no eres capaz de decir que no a una tajada de sandía en verano o a un buen gazpacho. Si no es el caso, prueba con unas fresas o con unos champiñones escondidos entre ingredientes que disfrutes al 100%. ¿Sabes qué técnica es buena para incorporar verdura sin darte cuenta? Hacerlo de manera divertida. Un ejemplo de ello es esconder berenjena en trocitos diminutos a la hora de hacer la bolognesa. Casi no la notarás y podrás disfrutar de un plato de pasta con extra de nutrientes (eso sí: de espelta y con tomate natural).

¿Qué alimentos pueden sustituir a la fruta y la verdura?

Avena

Es imprescindible en cualquier dieta y un desayuno perfecto para huir de los carbohidratos que aporta el pan. No solo la puedes tomar en opción de gachas con leche, sino que también puedes hacer deliciosas tortitas con ella.

Frutos secos

Los frutos secos son una fuente de energía que además, aporta múltiples nutrientes, grasas saludables y vitaminas. Son el tentempié perfecto para sustituir a la fruta. Unas avellanas o unas almendras crudas son una opción genial para el día a día.

Legumbres

Son ricas en proteínas y un acompañamiento perfecto para los platos principales. Lentejas, garbanzos... aunque no estés a dieta debes incorporarlos a tu dieta por sus beneficios nutricionales. ¿Un tentempié? Hummus. No echarás de menos ningún ultraprocesado y lo mejor es que adelgazarás.