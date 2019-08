21 ago 2019

Quién no ha escuchado que para bajar de peso es mejor evitar la cena, o que lo mejor que puedes hacer cuando estás a régimen es consumir productos light, por no decir que a partir de las 6 de la tarde no es bueno consumir frutas... la lista de "recomendaciones" para mantenerte en forma es larguísima, y cada día un pseudo gurú añade una más.

Y entre tanta información la desinformación empieza a colarse en nuestro día a día y al final nos terminamos creyendo mitos que son tan falsos como que beber agua engorda.

Hoy hablaremos de los 5 mitos más populares sobre alimentación.

- ¿Si dejo de cenar bajaré más rápido de peso? Mentira

Es importante hacer los 5 tiempos de comida dividido en 3 comidas fuertes (desayuno, almuerzo y cena) y dos snacks (media mañana y media tarde). Cumplir con este horario te ayudará a mantener un metabolismo activo y evitará que nuestro cuerpo almacene grasa como reserva de energía.

- ¿Cuando estoy a dieta puedo consumir todos los productos light que se me antojen? Mentira

Lo light muchas veces no refleja la ausencia de calorías ni la posibilidad de abusar de ese producto sin ningún peligro. Se puede ser obeso aunque comas todo light. Estos productos no son adelgazantes. Engordar o adelgazar depende del cómputo global de calorías que ingerimos. Incluso en sus versiones 'ligeras', determinados alimentos siguen siendo muy calóricos porque contienen un porcentaje elevado de grasas saturadas o trans y/o azúcares, por lo que su consumo debería seguir siendo muy ocasional.

- ¿La fruta engorda? Mentira

La falsa expresión de creer que consumirla de noche engorda es debido a que la fruta contiene azúcares simples de rápida absorción y al consumirse de noche, cuando uno no tiene mayor gasto de energía, estos azúcares de la fruta se almacenarían en el cuerpo aumentando de peso. Pero esto solo ocurre cuando excedemos el nivel de requerimiento calórico diario. Mientras que por el tema de un aumento anormal de los valores de glucosa en sangre, producto del consumo de frutas en horario nocturno, solo podría ocurrir en caso de que se trate de un paciente diabético, quien por su condición debería tener un horario particular para comer frutas.

- Comer huevo aumenta el colesterol: Mentira

El huevo es de las proteínas de origen animal más saludables contiene vitaminas D, A, B2 y Niacina, además aporta 6 gramos de proteína por pieza y para poder elevar los niveles de colesterol en sangre se necesitaría consumir 6 huevos al día.

- La dieta es más importante que el ejercicio. Mentira

Si lo que buscas es perder peso de manera segura y eficaz lo lograrás dando importancia 50% al régimen de alimentación y 50% actividad física, al realizar un régimen de alimentación controlarás la cantidad de calorías que consumes, y eso es elemental para poder tener una dieta con déficit calórico. Pero necesitas de la actividad física para gastar la energía y calorías que consumes.