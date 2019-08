22 ago 2019

Eva Longoria se encuentra en uno de sus mejores momentos, de eso no hay duda: profesionalmente no hay quién la pare y en lo personal, no puede estar más feliz con su pequeño Santiago que ya tiene un año.

Ajena a la presión mediática, Eva lo tuvo muy claro: no viviría la recuperación postparto como una obligación a cumplir en tres meses, sino que se tomaría su tiempo y recuperaría su figura de antes de quedar embarazada con calma. "Sin prisa pero sin pausa", vendría siendo su lema. Algo que ha surtido mucho efecto. Un año después, la actriz ya puede lucir una figura envidiable, basada en la dieta, pero sobre todo, en la constancia con sus entrenamientos.

Pincha en la foto para descubrir los consejos infalibles con los que serás constante haciendo deporte.

¿Cómo ha conseguido Eva volver a su figura? Eliminando tres alimentos de su dieta, que según ella, no hacen ningún favor a su organismo. La actriz ha tachado de su lista el vino, el azúcar y los carbohidratos. Según afirmaba a varios medios internacionales "Llevo mucho tiempo sin saber qué es un carbohidrato". Imaginamos que de comer un plato de pasta ya ni hablamos.

Y es que, esta decisión tiene una razón de ser muy certera: el azúcar, especialmente el que encontramos en los alimentos ultraprocesados, además de ser perjudicial para la salud, es el principal enemigo de la dieta. El vino, sobre todo el tinto, es uno de los que más calorías líquidas tienen ya que el alcohol se convierte en grasa debido a que el organismo no quema estas calorías. El hecho de eliminar los carbohidratos, podrá tener defensores y detractores, pero lo cierto es que hay varios estudios que afirman que si lo haces, los reultados en una dieta de adelgazamiento serán más visibles.

El combo 'ejercicio y dieta' está funcionando para Eva. El entrenamiento de la actriz se basa principalmente en ejercicios de fuerza, parecidos a los del crossfit, con el objetivo de tonificar y perder el peso ganado durante el embarazo. Eva, que siempre ha sido muy natural, comparte sus entrenamientos en su cuenta de Instagram.

¿La moraleja? Eva se ha tomado su tiempo para volver a su peso pre embarazo y lo ha hecho de manera saludable y sin dietas perjudiciales que lo único que hacen en fomentar un estereotipo irreal.

¡Bravo Eva! Con constancia y trabajo se puede. Y es que, el cambio de unos meses atrás hasta el día de hoy, es más que notable.