27 ago 2019

Seguro que has oído hablar de este alimento. Se dice, se cuenta, se comenta que hay un pescado que las celebrities ingieren como si no hubiera un mañana por sus propiedades. No es por su apetecible sabor, sino por todos sus beneficios. Hablamos del pescado uni o el más conocido como erizo de mar.

Y sabemos por qué Emily Ratajkowski (entre otras famosas) elige este alimento para cenar y sobre todo, para mantener su tipazo.

pinit unsplash

La modelo lo toma como su opción preferida de sushi y además, para cenar.

Es un alimento que aporta muchas proteínas y es bajo en calorías. No está especialmente rico si lo tomas solo, pero junto a otros alimentos es casi un manjar.

Además, contiene calcio, hierro, zinc, yodo y potasio. Y no hay mejor cena porque ayuda a la recuperación muscular después del entrenamiento. También aporta vitamina A, antioxidantes y animoácidos gracias a su condición de alga marina por lo que si no te atreves a probarlo, es el momento.

¡Pocas calorías y muchas propiedades!