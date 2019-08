29 ago 2019

¿Quién no se concede caprichos en vacaciones? Las reuniones familiares, cenas con amigos, barbacoas, terraceo, helados tardíos, visitas al chiringuito, el dolce far niente… Aunque hayas traído de vuelta a casa unos kilos de más este verano, te contamos cuáles son los mejores alimentos quemagrasas, según los nutricionistas, para incluir en tu dieta de adelgazamiento.

Manzana

Tiene fama de ser una de las frutas más saludables. Es muy baja en calorías y un 'antigrasa' natural que ha dado lugar a sentencias como que una manzana al día aleja al médico de tu vida.





Según Leticia Carrera, bioquímica y máster en nutrición, “la piel de la manzana tiene pectina, una fibra natural con gran efecto saciante, que se utiliza como espesante y ayuda a retrasar la digestión de los azúcares, a bajar el colesterol LDL y el ácido ursólico ayuda a evitar el aumento de peso”. Esta afirmación implica que, a partir de ahora, lavemos muy bien la manzana para comerla con la piel para aprovechar las propiedades de la pectina.

Nueces

Uno de nuestros alimentos favoritos dentro de la categoría de grasas saludables son las nueces. Su alto contenido en fibra hace que sean saciantes y sus ácido grasos omega 3 ayudan a reducir los niveles de colesterol.

Según la experta en nutrición Itziar Digón afirma que “los frutos secos como las nueces, aunque no son alimentos quemagrasas como tal, sí nos aportan grasas buenas de tal forma que bloquean la mala”. No te olvides de tomar un puñadito de nueces al día para beneficiarte de sus propiedades saludables.

Guindillas

Las guindillas, chiles y el picante en general son uno de los alimentos termogénicos quemagrasa que más recomiendan los nutricionistas. Leticia Carrera propone "aderezar tus platos con algo de guindilla o picante, ricos en capsaicina que facilita la destrucción de células grasas además de acelerar el metabolismo y añadir rábanos a tus ensaladas por su mínimo aporte calórico”.

Según explica la doctora Mar Mira de la Clínica Mira + Cueto, “Los picantes, en ningún caso, te los tomas y adelgazas pero puede ayudar indirectamente. Lo que sí producen es lo siguiente: ingiriéndolos, al aumentar nuestra temperatura corporal gastamos energía y, por ende, calorías.

Además de ser ricas en vitamina C, las guindillas facilitan la quema de grasa y, al ser termogénico, aumenta la tempertura corporal acelerando el metabolismo, así que si aún no te has rendido ante las bondades de la comida picante es un buen momento para empezar ¡pero con moderación!

Pescado

Según explica la experta en nutrición Gema Cabañero el mejor truco para ayudar a quemar grasa es “reducir el ácido araquidónico, un fosfolípido que forma parte de las membranas celulares que se vuelve tóxico en exceso causando inflamación.” Para minimizar este ácido Cabañero recomienda “priorizar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 ingiriendo pescados como las sardinas, los arenques o el bacalao porque tienen la capacidad de disolver las células grasas o el ácido araquidónico encapsulado por estas”.

Caldo de verduras

Si no es ya mismo, será en poco tiempo cuando te apetezca un reconfortante caldo calentito y seguro que te entran más ganas cuando sepas que Leticia Carrera afirma que “los consomés de verduras calientes son saciantes, bajos en calorías y aceleran la pérdida de grasa”.

Puedes prepararte un caldo vegetal (o sopa miso) para tomar a lo largo del día, como complemento en las comidas principales o para tomarlo entre horas sin riesgo a sucumbir a otras tentaciones de picoteo poco saludables.

Sigue una dieta equilibrada, haz ejercicio, bebe mucha agua, controla las calorías que ingieres y, según los expertos, no te olvides de incluir en tus menús estos alimentos si quieres quemar grasa más rápidamente. ¡Feliz rentrée!