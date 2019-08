29 ago 2019

Sí, lo reconocemos: es casi una obsesión. Los superalimentos han llegado para quedarse en nuestra vida. De eso no hay duda. Pero no somos las únicas que hemos caído rendidas a sus bondades. Las celebrities han incorporado estos alimentos en sus dietas con el objetivo de beneficiarse de sus propiedades. Y no es para menos. Si Paula Echevarría desayuna un chupito de jengibre para conseguir un 'boost' de energía, Paula Ordovás y Sara Carbonero también tienen un desayuno secreto.

Se llama baobab, sus propiedades son infinitas y además, lo puedes añadir a tus bowls de fruta o yogur para un chute de energía.

Paula lo introduce en sus açaí bowls por las mañanas con una mezcla de frutas y semillas para conseguir un desayuno saludable, rico y muy nutritivo.

Por su parte, Sara Carbonero lo combina con fruta y con yogur. En el título de la foto, la periosdista escribió: "Este fue mi desayuno de hoy: Kiwi, mandarina y fresas con yogurt, polvo de baobab y cacao puro. Buenísimo y sano".

¿Pero qué es el baobab exactamente?

Se trata del fruto de un árbol de origen africano. Se toma en forma de polvo o semillas y es considerado como un alimento 'mágico' por sus propiedades. Tiene beneficios antioxidantes, sobre todo en la pulpa y es rico en Vitamina C, zinc, hierro, calcio e hidratos. Su contenido en grasa y calorías es alto, por lo que es bueno incorporarlo por la mañana para animarte y empezar el día con energía.

Sara Carbonero lo utiliza también como complemento para curar los resfriados, ya que este superalimento tiene más Vitamina C que la naranja, por lo que es un aliado indispensable para deshacerte del malestar.