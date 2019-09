4 sep 2019

Septiembre es un buen momento para plantearse nuevos objetivos y si estos tienen que ver con cuidar la salud y la alimentación, ¡mucho mejor! Si has llegado hasta aquí es porque, seguramente, lleves un tiempo pensando en apostar por una dieta más saludable, pero no sabes por dónde empezar. No se trata de probar dietas milagro o incluir alimentos exóticos en tus comidas. En realidad, es más sencillo de lo que parece y el dietista-nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento comida real, ha recomendado en su cuenta de Instagram varios cambios para mejorar la alimentación que son la prueba de ello.

Cambia el pan blanco por el pan integral

No se trata de eliminar el pan de tu dieta, sino de sustituirlo por uno que sea saludable y comerlo de forma moderada. De esta forma, como explica el nutricionista, lo mejor es que procures que no esté presente en todas tus comidas y lo dejes para momentos más puntuales como, por ejemplo, el desayuno. Si lo acompañas con vegetales, proteínas de calidad y grasas saludables como el tomate, el aguacate, el aceite de oliva virgen extra o el hummus, mejor todavía.

Di adiós a las bebidas azucaradas

Los refrescos, los zumos, los batidos y demás bebidas azucaradas no son nada beneficiosos para la salud. Son una bomba de azúcar y calorías por lo que, según Carlos Ríos, son el peor de los ultraprocesados. Sustituirlas por agua y consumirlas solo en ocasiones muy puntuales marcará la diferencia. Como dice Carlos Ríos,





Acompaña la pasta con verdura

Si te gusta la pasta, lo ideal es que empieces a acompañarla de verduras para que el plato sea mucho más saludable. Olvídate de los espaguetis con bacon y queso. Acompañándolos de verduras y otros ingredientes de calidad (proteínas saludables, grasas, legumbres…) le darás a tu cuerpo lo que realmente necesita, además de conseguir que tu comida sea mucho menos calórica.

¿De postre? ¡Fruta!

Deja a un lado los postres ultraprocesados y apuesta por la fruta, un alimento cargado de vitaminas imprescindibles para tu cuerpo. Como explica Carlos Ríos, lo de que la fruta engorda si la tomas de postre no es más que un mito. Puedes tomarla sola o acompañarla con un yogur natural.