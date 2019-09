5 sep 2019

Compartir en google plus

Las vacaciones están para disfrutarlas y, si bien tampoco es plan de saltarse la dieta a todas horas, los caprichos veraniegos y las tentaciones están presentes en muchos momentos. Si has cogido algo de peso estas vacaciones te proponemos cincos trucos infalibles para librarte de ellos en tiempo récord.





VER 8 FOTOS Las mejores dietas para perder peso

Resetea tu cuerpo

Vale, ya no hay vuelta atrás, te has pasado con la dieta este verano y es hora de darle un descanso al cuerpo. Comienza con una dieta depurativa a base de alimentos que ayuden a drenar líquidos como los espárragos, las setas, la piña o las verduras de hoja verde.

Reproducir Video: Alimentos detox para depurar tu cuerpo

Evita el alcohol y apuesta por los batidos verdes, infusiones como la de cola de caballo, hinojo o té verde y apúntate al ayuno intermitente al menos en su versión 16/8, es decir, come en una franja de 8 horas y no ingieras alimentos (salvo agua) en las otras 16 horas. Este reseteo depurativo te va a ayudar a deshincharte y a eliminar líquidos, toxinas y sustancias de deshecho más fácilmente, es el mejor comienzo para recuperar tu peso.

Toma más proteína

Las proteínas son fundamentales para mantener la buena salud de los músculos y además son saciantes y van a controlar tus ansias de comer. Las proteínas necesitan más energía para digerirse por lo que vas a quemar más calorías (lo que se llama termogénesis) y además vas a mantener el metabolismo activo.

pinit unsplash

Aumenta las proteínas en tu dieta esta rentrée para acelerar la pérdida de peso, por ejemplo cambia tu barrita con tomate y aceite por una ensalada de huevo cocido, aguacate y espinacas baby o por una tortilla de champiñones, te sentirás más saciada y no sentirás la necesidad de picar a lo largo de la mañana.

Combina el cardio con ejercicios de fuerza

Es el tandem perfecto para bajar de peso rápidamente y tonificar el cuerpo. La combinación de cardio y ejercicios de fuerza es la mejor opción para no dejar de lado ninguna de las necesidades del cuerpo. Los ejercicios de cardio como el running, el baile, el ciclismo o la elíptica del gym van a aumentar tu frecuencia cardiaca y trabajar grupos grandes de músculos, los ejercicios de fuerza realizan un trabajo más intenso y fortalecen los músculos aumentando la resistencia. En definitiva, si solo haces cardio podrás bajar de peso pero no conseguirás tonificarlo, sin embargo combinándolo con ejercicios de fuerza conseguirás ambas cosas.

pinit unsplash

Haz al menos 30 minutos de cardio por lo menos 3 veces en semana y combínalos con ejercicios de fuerza como ejercicios con bandas de resistencia, flexiones, kettlebell, sentadillas, pesas… Conseguirás buenísimos resultados en muy poco tiempo.

Apúntate al movimiento ‘real food’

Elimina de tu dieta las harinas refinadas, los alimentos ultra procesados, refrescos y azúcares y dile hola a la comida real en tu mesa. Verduras, frutas, legumbres, carne, huevos, pescados… todo aquello que veas perfectamente qué alimento es y que no venga envasado y con una larga lista de ingredientes en su etiqueta.

pinit unsplash

Con solo dejar las harinas refinadas vas a notar rápidamente una bajada de peso y de volumen. Come sano y olvídate de todos aquellos alimentos cargados de aditivos y conservantes que no te hacen nada bien y no te dejan perder peso.

Bebe mucha agua y descansa

Parece el eterno consejo pero es que beber agua es importantísimo para bajar de peso, así como asegurarte un buen descanso.

Beber agua te ayuda a eliminar toxinas y a depurarte por lo que no olvides beber al menos de 1’5L a 2L diarios, si no te gusta mucho beber agua puedes infusionar frutas o vegetales como la piña, el jengibre, el pepino, las frambuesas o la hierbabuena.

pinit unsplash

Dormir te ayuda a controlar los niveles hormonales haciendo que las hormonas implicadas en el apetito y el hambre permanezcan estables, esto te evitará comer de más y tener ansiedad por la comida. No dormir bien engorda.

Sigue estos 5 sencillos consejos y te librarás de esos kilillos de más mucho más rápido de lo que crees. Solo hace falta fuerza de voluntad y muchas ganas, y seguro que esas no te faltan.