6 sep 2019

Desde que llegó a nuestra vida la primera menstruación hemos escuchado muchas historias acerca de ella. Algunas suenan más locas que otras y es que a pesar de que es un proceso natural por el que todas las mujeres pasamos durante nuestra vida fértil, los mitos en torno a la regla sobreviven generación tras generación.

Por eso es que es tan importante que aprendamos a diferenciar lo que es verdad y lo que es ciencia-ficción sobre todo lo que se dice, se habla y se comenta de la regla.

Mito 1: Tener tu per√≠odo cada mes significa que eres s√ļper f√©rtil

Un per√≠odo mensual regular es un buen indicador de fertilidad y de que est√°s ovulando (clave para quedar embarazada). Pero la fertilidad requiere m√°s que eso, es decir, un √≥vulo sano, esperma, √ļtero y trompas de falopio sanas. Muchas mujeres con un per√≠odo regular se enfrentan a problemas para quedar embarazadas. A veces la gen√©tica, la edad, enfermedades, etc pueden afectar la fertilidad.

Mito 2: No puedes quedar embarazada con la regla

Lo cierto es que el esperma puede seguir siendo viable hasta cinco días después de mantener relaciones sexuales. Así que la probabilidad de quedarse embarazada durante el ciclo menstrual es baja en una mujer que tiene un ciclo menstrual de 28 a 30 días (o más). Sin embargo, con ciclos más cortos, hay una mayor posibilidad de embarazo. "La ovulación determina el riesgo de embarazo. Por lo tanto, lo mejor es estar seguro y seguir usando protección incluso durante el ciclo menstrual ", aconsejan los expertos.

Mito 3. No puedes tener relaciones sexuales durante el periodo

También está muy extendida la idea de que durante estos días la mujer no puede mantener relaciones sexuales. Puede que algunas mujeres no se sientan cómodas con el hecho de tener sexo con el sangrado, pero no es nada perjudicial e incluso a muchas les resulta más placentero por la disminución de progesterona, la causante de que nos baje la líbido.

Mito 4: No puedes ba√Īarte en la piscina o en la playa

Nuestras madres y abuelas pueden haber escuchado esto de sus madres. En el pasado, se pensaba que nadar pod√≠a provocar la desaparici√≥n de la menstruaci√≥n. Durante el ba√Īo en la piscina o la playas puede que la regla disminuya o incluso desaparezca durante unos minutos, pero se debe a una contracci√≥n de los vasos sangu√≠neos por el contraste de la temperatura del agua fr√≠a.

Mito 5: La regla se sincroniza con la de tus amigas

Algunas mujeres juran que pasar tiempo con una amiga o compa√Īera de piso hace que su ciclo se sincronice. Pero seg√ļn Nadine Lyseight-Moodie, obstetra y ginec√≥loga de Dignity Health, esto es una simple "coincidencia, casualidad o empat√≠a".

Mito 6: Si tienes la regla no hagas mayonesa

Cuántas veces te han dicho que durante el periodo no puedes tomar ciertos alimentos, en concreto los ácidos o cítricos, porque te desaparece la regla. Y si en tu casa es típico hacer mayonesa o alioli, está más que prohibido hacerlo en esos días del mes porque se cortará. Pues, como ya sabrás, todos estos mitos relacionados con la alimentación y la regla son totalmente falsos. Los productos ácidos no alteran la acidez de la sangre ni tampoco de la menstruación.

Mito 7: Un tampón puede perderse para siempre en tu vagina

La creencia de que el tampón se puede quedar dentro del cuerpo y perderse, es algo que le provoca cierta inseguridad a algunas chicas sobre el uso de tampones. La realidad es que esto también se trata de un mito, pero para explicarlo es importante conocer tanto la anatomía de la Zona V como las características del tampón.

La Zona V, que es donde se coloca el tamp√≥n, tiene una longitud de aproximadamente 7 cent√≠metros y est√° conectada al √ļtero por medio de su cuello, llamado c√©rvix. Esta entrada es muy peque√Īa y la √ļnica forma en la que se dilata es al momento del parto, por lo que la posibilidad de que el tamp√≥n entre m√°s all√° de tu Zona V es nula.