6 sep 2019

Compartir en google plus

Dejar de consumir carne, pescado, lácteos, huevos o, incluso, miel, es una decisión muy personal. Sin embargo, hay que ser conscientes de que puede tener un impacto sobre la salud si no se hace correctamente. No tanto por el hecho de eliminar estos alimentos, sino por no tener los conocimientos necesarios para hacerlo de forma saludable. Una buena forma de empezar este camino es informándote a través de la lectura de libros sobre alimentación vegetariana escritos por profesionales en dietética y nutrición.

Reproducir Video: Pincha para ver cómo es esta receta de gratén de berenjena

Vegetarianos con ciencia de Lucía Martínez Argüelles

Se trata de uno de los libros más destacados sobre alimentación vegetariana de España. Nace de la mano de la dietista-nutricionista Lucía Martínez, conocida en redes sociales como Dime qué comes. Como el propio título indica, todo lo que encuentres en este libro acerca de este tipo de alimentación está basado en la evidencia científica, por lo que es perfecto para despejar todas tus dudas a partir de una fuente fiable. Un libro que derriba mitos y ayuda a concienciar sobre el impacto que tiene la alimentación como individuo y como sociedad.

Ser vegetariano sano de Julia Jiménez

Si te preocupa no obtener los nutrientes necesarios al reducir o eliminar la carne de tu alimentación, este libro puede serte de gran ayuda. La dietista-nutricionista Julia Jiménez, creadora de No sé qué cenar, ha elaborado una guía que te ayudará a eliminar tus miedos a la hora de dar el paso, comprender mejor la alimentación basada en vegetales y acercarte a la nutrición a través de principios básicos.

Cocina vegana de Virginia García y Lucía Martínez

Algo fundamental si quieres apostar por llevar una dieta vegetariana o vegana saludable es contar con un buen repertorio de recetas que tengan todos los nutrientes que necesitas. En este libro encontrarás 80 opciones sencillas y deliciosas con información nutricional incluida de la mano de la ya mencionada Lucía Martínez, que ha trabajado en su creación junto a Virginia García.

Más vegetales menos animales de Julio Basulto y Juanjo Cáceres

Los profesionales Julio Basulto y Juanjo Cáceres se encargan en este libro de dejar constancia, basándose en la ciencia, de que el tipo de alimentación que se relaciona con una mayor esperanza de vida está conformado por más vegetales y menos animales, así como la eliminación de alimentos ultraprocesados. Además, tratan diferentes cuestiones que afectan a este tipo de dieta, tanto económicas como ambientales o éticas, para argumentar y avalar su elección.