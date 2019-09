10 sep 2019

Cada vez nos es más difícil separarnos de nuestro móvil. Tanto es así que ya hasta lo llevamos con nosotros al baño. Este hábito cada vez está más extendido y muchos dedican este ratito tan personal a echar un vistazo a las redes sociales, contestar Whatsapps o ver vídeos, entre otros. Si tú eres uno de ellos, te interesa saber que esta acción no es tan inocua como crees y que quizá no vuelvas a llevar el móvil al baño.

¿Pero qué hay de malo en entretenerse un rato desde el WC? Pues, según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Arizona y publicado en la revista Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, esta costumbre es una forma muy sencilla de diseminar gérmenes en tu entorno. A esta conclusión llegaron a través del análisis de los teléfonos móviles de trabajadores del sector sanitario de Estados Unidos. Los resultados mostraron el que 95% de los móviles estaban contaminados con bacterias, algunas de ellas peligrosas y con capacidad de causar infecciones importantes.

Reproducir Video: Pincha en el vídeo para ver cuáles son los cinco hábitos que destruyen una vida saludable

Por su uso, el váter es un lugar en el que se pueden llegar a acumular muchas bacterias. Sin embargo, los investigadores señalan que en estos móviles encontraron 10 veces más de las que suele haber en los sanitarios.

Llevar el móvil al servicio es una de las posibles causas de esto, ya que en estos lugares se puede contaminar y aunque nos lavemos las manos al terminar, nunca limpiamos el teléfono. De esta forma, las bacterias siguen en el móvil y regresan a las manos cuando volvemos a utilizarlo. Teniendo en cuenta que cada vez usamos más el móvil y que podemos a llegar a tocarlo más de 2000 veces al mes, las probabilidades de diseminar dichas bacterias son bastante elevadas.





No obstante, no es tan sencillo que a partir de estas se genere una infección grave, a no ser que la persona en cuestión a la que le lleguen tenga el sistema inmunitario debilitado. Aún así, aunque sea solo por higiene, lo más recomendable es dejar el móvil fuera del baño. Al fin y al cabo, no te va a pasar nada por estar unos minutos sin él, ¿no crees?