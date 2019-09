11 sep 2019

Nuestra generación ha crecido normalizando la ingesta de refrescos. Tanto que los tomamos a diario, durante las comidas, en los bares, se las ofrecemos a los niños sin ningún tipo de consideración, ¡e incluso se venden en los hospitales! Y todo ello sabiendo que la ingesta de bebidas azucaradas se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular. Así lo ha determinado un reciente estudio en el que han participado varios centros de salud españoles, analizando a casi medio millón de personas de 10 países europeos. ¿La conclusión de la investigación? Que el consumo habitual de refrescos puede influir en una muerte prematura. Y esto incluye también a las bebidas 'light' y 'zero'.

Las bebidas 'light' o 'zero' también engordan

Este es otro de los problemas que acarrea el consumo de refrescos: se relacionan con la obesidad. Y aunque hasta ahora pensábamos que al pedirnos una cola 'light' o 'zero' esquivábamos el problema, estábamos algo equivocadas. Sí, es cierto que estas bebidas contienen muchas menos calorías que en su versión azucarada, pero no están exentas de azúcar.





Y es que puede que en su etiqueta no aparezca la palabra azúcar, pero sí puede haber otros nombres bajo los que esta se esconde, como "aspartamo", "sacarina" o "ciclamato". Todos ellos son edulcorantes no calóricos, pero podrían contribuir a una mayor acumulación de grasa. Así lo concluyó un estudio publicado por la revista médica estaodunidense 'Plos'.

Una bebida 'light', por sí sola, no tiene la capacidad aumentar tu ingesta calórica. Pero los expertos han advertido que estos refrescos (a pesar de su etiqueta) están relacionados con hábitos de vida poco saludables. Y no solo hablamos de peso sino de salud, pues diversos estudios establecieron también que estos refrescos pueden alterar nuestra microbiota intestinal. ¿Conclusión? Bebe agua. Es la única bebida 100% saludable que no aporta azúcar de verdad.