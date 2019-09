18 sep 2019

Todas las libertades que nos hemos permitido durante las vacaciones han dado lugar a una resaca postvacacional de la que parece difícil salir. A la vuelta a clase o a la oficina hay que sumarle retomar los hábitos saludables de nuestra rutina como la dieta o el entrenamiento, lo que todavía nos puede hacer más cuesta arriba la rentrée. Pero, ¡nada más lejos de la realidad! Con estos consejos fitness te aseguramos que la 'reincorporación' puede ser mucho más fácil de lo que piensas e incluso hacerla casi si darte cuenta.

En primer lugar, es importante saber que no hay que ser 'cortoplacistas' y tener un poco de paciencia. No hay que pasar de 0 a 100 en un día, y esto lo vais a leer en muchas ocasiones porque se aplica a todos los aspectos de la vida. Si queremos que algo sea duradero y estable hay que buscar la forma de que sea sostenible, por lo que todo tiene que seguir un ritmo que seamos capaces de llevar. De nada servirá que mañana os pongáis a tope con todo si no sois capaces de mantenerlo por más de un semana. Los siguientes consejos os van a ayudar mucho porque son muy sencillos y fáciles de llevar a cabo:

1. Deja de procrastinar

Lo primero de todo es que no quiero que dejes para mañana lo que puedas hacer hoy por lo que deja de procrastinar y decir "mañana empiezo a tope" o "bueno ya que es miércoles, casi que lo postpongo para el lunes". No, eso es un error. Da igual que sea lunes, martes, bisiesto o esté a punto de acabarse el mundo. Tienes que empezar ya y cuanto antes empieces, antes comenzarás a ver resultados, motivarte y progresar.

2. Calma con la dieta

Con la dieta… ¡calma! No tienes que ir de un extremo a otro, de comer fatal y lo que te apetecía en cada momento a no comer nada y reprimirte. La idea es ir progresivamente comiendo como lo hacías antes, ir quitando ultraprocesados, reduciendo las comidas fuera que fuesen consideradas cheatmeals e intentar comer lo mejor posible, eligiendo alimentos de calidad y con el menor grado de procesamiento. Pero de nuevo, algo que te guste y con lo que disfrutes. Hacer dieta no se trata de pasarlo mal sino que tiene que tratarse como parte de un estilo de vida en el que se incluye una alimentación saludable.

3. Comienza con una dieta normocalórica

Si ya tienes ciertas nociones de nutrición y llevas tiempo en el mundillo te recomiendo que empieces un par de semanas con un dieta normocalórica con una correcta selección de alimentos e ir evaluando cómo va respondiendo tu cuerpo. Ten en cuenta que después de comer mal el cuerpo se encuentra con algo más de inflamación, mayor retención de líquidos y sensación de cansancio que es algo que se irá reestableciendo con el tiempo. Por tanto, date de 2 a 4 semanas con dieta normocalórica y luego ya piensas hacia dónde quieres ir.





4. Vuelve a tu rutina de entrenos de forma progresiva

El tema del entrenamiento debe tratarse de la misma manera. No vuelvas y te machaques a lo bestia en el gimnasio para compensar porque lo que harás es generar mucho daño muscular. Esto hace que al día siguiente te despiertes con unas agujetas increíbles que te durarán muchos días y que no serán reflejo de progreso sino más bien una señal de que te has pasado y de que necesitarás más tiempo para recuperarte de esa sesión. Por eso mismo, empieza con tu rutina con un par de niveles menos de lo que hacías antes de las vacaciones y conforme vayan pasando las semanas vas estableciendo progresiones que te permitan estar de nuevo con la misma fuerza y energía que tenías antes.

5. Muy importante: regula los horarios de sueño

Por último y no por ello menos importante, empezad a normalizar los horarios de sueño (por la cuenta que os trae) porque será la última pieza a encajar para que el cuerpo vuelva a funcionar de forma eficiente. Gracias a un descanso regular y de calidad conseguiremos reestablecer nuestras funciones físicas y cognitivas, permitiendo tanto la respuesta al entrenamiento como a la alimentación sean más eficientes. Esto se aplica de una forma tan sencilla como que te intentes ir a dormir siempre a la misma hora y que no se desfase demasiado durante los fines de semana, asegurando el sueño entre 7 y 9 horas al día, según necesidad.

Estos consejos son perfectos para volver a poner orden en vuestras vida de nuevo, y aunque "el fitness no descansa", es cierto que a veces es necesario un break sabiendo siempre que se trata de un descanso puntual para volver a cargar pilas y retomar hábitos con más fuerza que nunca.