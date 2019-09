19 sep 2019

Cuando se trata de comer verduras, solemos pecar de repetitivas. Nos limitamos al a, b y c de siempre: calabacín, berenjena y pimientos. Y nos olvidamos de explorar más allá, perdiéndonos alimentos tan interesantes como el colirrábano. Un alimento que no solo resulta curioso por su particular nombre (derivado de la col y el rábano, de donde procede), también por sus propiedades.

El colirrábano es una planta perteneciente a la familia de las coles. Se suele consumir en países del norte de Europa, como Alemania o Suiza, pero está comenzando a popularizarse cada vez más en nuestro país, donde lo venden principalmente en tiendas ecológicas.

Propiedades del colirrábano

Aunque sus hojas se pueden consumir, la parte interesante del colirrábano reside en su base, que suele utilizarse para preparar caldos, sopas o ensaladas. También se puede hervir o cocer para tomarlo entero, como las coles. Además, tiene propiedades de lo más beneficiosas:

- Es un alimento bajo en calorías: 100 gramos de colirrábano solo contienen 25 calorías, por lo que es perfecto para dietas de adelgazamiento.

- Es rico en fibra, lo que lo convierte en una verdura saciante que mejora la calidad de nuestra digestión.

- Destaca su contenido en vitaminas y minerales, especialmente en vitamina B, C, selenio, ácido fólico y magnesio.

- Tiene más potasio que el plátano: la diferencia es poca, pero mientras que 100 gramos de plátano tienen 358 mg de potasio, 100 gramos de colirrábano tienen 380. Es por tanto una verdura interesante en este mineral, que ayuda en la producción de proteínas y al desarrollo de los músculos.

Aunque se pueden preparar multitud de platos con el colirrábano, hay que recordar que sus propiedades, como en la mayoría de hojas verdes, se aprovechan mejor en crudo.

