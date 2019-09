23 sep 2019

Ante un cambio estacional siempre hay que hacer modificaciones en los hábitos y en la dieta. El otoño, aunque es una estación que se asocia con la melancolía y el recogimiento, es una nueva oportunidad para nuevos comienzos pero también puede traer consigo cansancio y fatiga. Los alimentos de temporada son la mejor baza para mantener la vitalidad y la energía aportando al cuerpo todos los nutrientes que necesita. Apunta estos cinco alimentos que no deberían faltar en tus menús este otoño.





Calabaza

Es una de las imágenes de otoño que todas tenemos grabadas en la retina, y es que la calabaza es una de esas hortalizas que parecen que definen por sí mismas la temporada en la que están en toda su plenitud. Cuenta con muchas vitaminas y minerales y no aportan casi calorías. Son especialmente ricas en betacaroteno (provitamina A) y vitaminas C y E antioxidantes, así como licopeno y vitaminas de grupo B. Entre sus minerales puedes encontrar potasio, fósforo, magnesio, hierro y zinc.

Además de ser poco calórica, es cardiosaludable, cuida la salud ocular, refuerza el sistema inmune haciendo que los típicos resfriados de otoño no hagan su aparición estelar o al menos tarden en hacerlo y con poca intensidad.

Puedes cocinarla de muchas maneras, en una crema de verduras, en tartas, bizcochos, al horno con especias, en smoothies…

Mandarinas

Una de nuestras frutas preferidas de otoño son las mandarinas. Son muy ricas en vitaminas (A, C, B1 y B2) y minerales (calcio, fósforo y magnesio). No solo refuerzan el sistema inmunológico, también su vitamina C antioxidante facilita la síntesis de colágeno mejorando la elasticidad y la densidad de la piel y combatiendo la formación de arrugas.

Es una de las mejores frutas para alejar los resfriados otoñales y puedes consumirla tal cual, en ensaladas o en zumos.

Setas

Al llegar el otoño las setas (y los champiñones y níscalos) se convierten en las reinas del bosque, es la época en que se encuentran en las mejores condiciones y en las que son las auténticas protagonistas de muchos y deliciosos platos otoñales.

Son una gran fuente de proteínas vegetales, aportan poquísimas calorías pero a cambio son muy ricas en vitaminas del grupo B y minerales como el selenio el fósforo, el zinc y el potasio. Son bajas en grasa e hidratos de carbono y se componen fundamentalmente de agua por lo que son perfectas para incluir en dietas de adelgazamiento y dietas saludables en general. Estimulan el sistema inmune y mejoran la circulación sanguínea, incluso algunas variedades como reishi o shiitake se consideran medicinales.

Espárragos trigueros

Comienza la temporada de los coloridos y saludables espárragos trigueros. También son un alimento idóneo para dietas de adelgazamiento por su bajo aporte calórico, su alto contenido en fibra y su poder saciante. Cuentan con una gran cantidad de vitaminas, A, C, E y del grupo B.

Los espárragos trigueros son un alimento depurativo y antioxidante, mejora la memoria y evita el deterioro cognitivo y se le atribuye poder anticancerígeno gracias a su contenido en un compuesto químico llamado glutatión.

Tómalos como guarnición, en revuelto con huevos camperos, a la plancha con sal rosa del Himalaya…

Mangos

Una de las frutas más deliciosas sin duda es el mango y es en otoño cuando puedes encontrarlos en su mejor momento. Es una fruta rica en agua y en fibra, sus enzimas digestivas favorecen el proceso digestivo y reducen molestias estomacales como ardor y reflujo.

No tiene un alto índice glucémico por lo que regula los niveles de azúcar en sangre evitando que exista un superávit de azúcar que el cuerpo transforma en grasa para almacenarlo, es decir, te va a ayudar a controlar el peso. El mango está compuesto principalmente por agua que, además de ser una gran aliada para perder peso y evitar la retención de líquidos, también va a prevenir problemas de salud como la aparición de piedras o cálculos renales.

Cuenta con vitamina A que es la responsable del buen estado y del crecimiento de los tejidos por lo que aporta un flash de belleza a tu piel y tu cabello. Puedes tomar la pieza de fruta entera, añadirla en currys, zumos, ensaladas…