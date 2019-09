25 sep 2019

Compartir en google plus

Phoebe Buffay siempre fue uno de los personajes más trascendentes de 'Friends', una serie de culto que dos décadas después aún veneramos. Y en parte es gracias a ella, la rubia más alegre, risueña y particular del show. Una personalidad que daba vida Lisa Kudrow, quien ha confesado en el podcast WTF With Marc Maron que atravesó una época difícil que poco tenía que ver con la actitud de su personaje. "Me sentía como una montaña, siempre más grande que Courtney y Jennifer", ha admitido. Por eso Lisa Kudrow hizo dieta extrema, una decisión marcada por sus complejos.

"Me veía a mi misma en televisión y pensaba: 'Estoy gorda. Soy como una mujer montaña a su lado, madre mía', ha admitido la intérprete. "Me sentía muy grande". La comparación con sus compañeras de reparto la incitó a comer menos para perder peso. Y admite que al escuchar los cumplidos que la gente le regalaba resaltando su delgadez, se animó a continuar con la dieta extrema. "Por eso siempre estaba enferma con resfriados, gripe, infecciones...Todo el tiempo", admite.

Reproducir Video: Descubre todas las curiosidades de Friends internet

"Desgraciadamente para una mujer, pesar poco es sinónimo de una buena apariencia", explica Lisa, quien necesitó años de lucha para llegar a aceptar la suya. "Terminé pensando: 'Bueno, ¿y qué? Soy más grande que ellas. Eso no es nada malo, ¿por qué tendría que serlo?".

Su caso se suma al de otras actrices que han pasado por lo mismo. En su día Demi Lovato admitió que la presión por mantenerse delgada la había llevado a padecer bulimia. Incluso Sophie Turner atravesó una época oscura durante el rodaje de 'Juego de Tronos', donde los productores le aconsejaron adelgazar. Necesitó acudir a un terapeuta para saber cómo lidiar con la presión: "El mayor reto para mí es levantarme de la cama, conseguir salir de casa y aprender a quererme a mí misma", explicó también en un podcast.