26 sep 2019

Ya no solo lo habrás oído, tal vez te hayas sorprendido a ti misma diciéndolo o te ha resonado tanto como para que termines bebiendo tu zumo de naranja rápidamente. Con la bajada de las temperaturas en otoño vuelven los resfriados y los tradicionales zumos de naranja para minimizar síntomas. Te explicamos todo acerca del mito sobre el zumo y sus vitaminas.





El zumo de naranja y las vitaminas

Es una frase que ha quedado en el inconsciente colectivo y que hace que nos bebamos a toda prisa el zumo ¡bébetelo rápido que pierde las vitaminas! ¿Es esto cierto? ¿La vitamina C que contiene nuestro zumo de naranja se va tan rápidamente?

En la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética se explica que “existe la falsa creencia de que la vitamina C del zumo de naranja casero es poco estable”, de ahí que nuestras madres y abuelas nos persiguieran para que nos tomáramos el zumo lo más rápido posible. También se afirma en la publicación que “para que se produzca una disminución considerable de esta vitamina habría que recurrir a condiciones extremas como calentar el zumo a 120º”. En cuanto a la conservación del zumo y sus propiedades los expertos apuntan que “la vitamina C se conserva perfectamente en el zumo hasta 12 horas, aunque el sabor puede volverse más amargo”.

¿La vitamina C se oxida?

Esto lo habrás oído también muchas veces. La Doctora Patricia Murphy, aseguró en la revista Journal of The American Dietetic Association que “aunque la vitamina C, o ácido ascórbico, se oxida rápidamente si se deja el zumo de naranja a temperatura ambiente, la sustancia que se genera, denominada ácido dehidroascórbico, sigue teniendo las mismas propiedades que la vitamina C”.

Así que como verás la vitamina C sí que se oxida pero da lugar a un compuesto derivado que tiene sus mismas propiedades, por lo que podrías guardar tu zumo 12 horas en la nevera sin por ello sufrir una pérdida de vitaminas y propiedades esenciales para el organismo, más que una posible alteración en el sabor, ya sabes que un zumo recién exprimido siempre sabe mejor pero así puedes hacerlo con antelación y reservarlo sin pensar que te estás tomando un alimento al que se le han ido volando todas las vitaminas.

¿La naranja es el alimento con más vitamina C?

Aunque muchas personas identifiquen rápidamente las naranjas, o los cítricos en general, con la vitamina C, lo cierto es que muchos otros alimentos cuentan con más vitamina C que las naranjas, por ejemplo los pimientos rojos, el perejil, el brócoli o el kiwi. Generalmente llevando una dieta saludable se logran unos buenos niveles de vitamina C sin necesidad de recurrir a suplementación. Entonces ¿cuánto zumo sería recomendable tomar? Los expertos recomiendan un vasito al día, consumir más aumentaría el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y/o aumento de peso a causa de la fructosa que contiene la fruta y que pasa rápidamente a la sangre.

La naranja es una fruta antioxidante que ayuda a paliar los síntomas de los resfriados y gripes, y combate los efectos de los radicales libres que provocan un envejecimiento celular prematuro. Sus flavonoides y fitoquímicos le hacer ser una apuesta para reducir la inflamación, el asma, la osteoporosis e incluso se le atribuyen propiedades anticancerígenas. En cualquier caso, la naranja es una de las frutas favoritas en la temporada de otoño-invierno, así que ya sabes que puedes disfrutar de un vasito del zumo diario sin tener que bebértelo a toda prisa, conservan sus vitaminas intactas durante mucho más tiempo del que pensaban nuestras madres y abuelas.