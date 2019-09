30 sep 2019

El yuzu es un cítrico que crece en Japón, especialmente en la región de Kôchi. Su apariencia es similar a la del limón y su sabor, al igual que este, es ácido pero con un toque amargo que recuerda al del pomelo. Su forma es más redondeada y en su interior tiene muchas pepitas, por lo que no produce gran cantidad de zumo. Como en el caso del limón o la lima, el yuzu no se suele consumir como fruta, pero su jugo y su cáscara sí que se utilizan en la cocina. Hasta hace no tanto, el yuzu no era muy conocido más allá del mundo oriental porque no existía un acuerdo para su exportación.

Sin embargo, desde hace unos años es posible encontrarlo en tiendas especializadas, tanto físicas como online. Es posible comprarlo al natural o en otros formatos como en jugo, deshidratado o en pasta. Eso sí, su precio es bastante elevado.

Beneficios y propiedades del yuzu

Este fruto destaca, principalmente, por su contenido en vitamina C, que supera en mucho al limón. Por cada 100 mg tiene aproximadamente 90 mg de vitamina C, frente a los 51 mg del limón. Además, también cuenta con otros nutrientes que lo convierte en un alimento bastante interesante: vitamina E, flavonoides, potasio, colágeno, magnesio y calcio, entre otros.

De forma tradicional, las semillas del yuzu se han utilizado para tratar problemas de la piel tales como la irritación. En la actualidad también se utiliza para crear cosméticos por sus diferentes beneficios a nivel cutáneo: tonificación, hidratación, mejora de la circulación y acción contra el envejecimiento. Además, también cuenta con poderes relajantes.





El yuzu en la cocina

Aparte de sus usos para la piel, este fruto es uno de los ingredientes estrella en la cocina japonesa. Como decíamos, su sabor fuerte y ácido no invitan a comerlo solo, pero sí que es perfecto para aromatizar diferentes recetas dulces y saladas. Tanto es así, que en muchas elaboraciones solo son necesarias un par de gotas de este fruto para aportar un toque muy especial.

Es por esto que se ha hecho tan popular más allá de Japón y los cocineros de diferentes partes del mundo utilizan su jugo y la ralladura de su cáscara para salsas (como la famosa salsa ponzu), sopas, pescados, verduras y ensaladas, entre otros. En el caso de los dulces, su uso es similar al del clavo o la canela, por su poder aromatizante, y funciona muy bien en merengues, helados, cuajadas y gelatinas. Como ves, se trata de un cítrico muy versátil que no te dejará indiferente cuando lo pruebes.