1 oct 2019

Llega octubre y con él, los alimentos característicos del otoño. El mes más terrorífico de todos (para los fans más fieles de Halloween) trae consigo, además de fantasmas y brujas, las frutas que dan por finalizadas el verano. Decimos adiós al melón y la sandía y hola a los higos y la calabaza. ¿Qué más se puede pedir? Creemos que nada.

¿Y si te decimos que estos alimentos además de convertirse en el pan de cada día favorecen tu vida sexual? No, no estamos bromeando. Ha llegado el momento de aceptarlo: los alimentos juegan un papel fundamental cuando hablamos de las relaciones sexuales. Si los pistachos ayudan... ¿cómo no lo va a hacer la calabaza?

Calabaza

Seguro que te estás preguntando qué exactamente puede hacer la calabaza por tu vida sexual. La respuesta es sencilla: no nos referimos al fruto en sí mismo, sino a sus semillas. Las pipas de calabaza contienen vitaminas B, E, C, D y K pero sobre todo calcio, potasio, fósforo y zinc que fomentan la duración del acto.

Higos

Bromas aparte, los higos son uno d elos alimentos más beneficiosos cuando hablamos de tu vida sexual. ¿Por qué? Además de ser una fruta deliciosa y que combina tanto en postres, como en tablas de quesos o ensaladas, es un alimento que favorece la liberación de feromonas. ¿Y qué ocurre entonces? Que pareces más deseable a ojos ajenos.

Zanahoria

La zanahoria tiene muchas propiedades. ¿La más conocida? Que es buena para la vista. Pero no solo eso, también interfiere en el apetito sexua de los hombres y es que, esta hortaliza posee una estructura química similar a la de las feromonas, hecho que activa el estímulo sexual.