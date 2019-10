8 oct 2019

En el cambio estacional con la bajada y contraste de temperaturas que sufrimos a diario es habitual que nuestras defensas flaqueen y comiencen a hacer su aparición resfriados y catarros de temporada. Si quieres prevenirlos presta atención a tu dieta e incluye estos cinco alimentos saludables en tus menús, más vale prevenir que curar.





VER 36 FOTOS Los alimentos para prevenir el resfriado, la tos y la gripe

Kiwi

Como el cuerpo no es capaz de producir vitamina C es fundamental que la incluyas en tu dieta. Aunque el kiwi tenga menos fama que las naranjas como alimento rico en vitamina C, lo cierto es que los kiwis cuentan con bastante más cantidad de vitamina C, casi tres veces más que las naranjas.

pinit unsplash

Tomar kiwi a diario es una forma natural y sencilla de combatir los resfriados de temporada. La vitamina C ha demostrado ser un elemento que logra aliviar los síntomas y la duración de los resfriados comunes así que, si te aseguras de incluir kiwis en tu dieta, vas a poder combatir el catarro y también reforzar tus defensas previniendo enfermedades.

Ajo

Además de aportar muchísimo sabor a tus platos el ajo es un poderoso aliado para prevenir catarros y resfriados. El ajo es rico en alicina, una sustancia altamente antiséptica que fortalece el sistema inmunológico. Un estudio publicado en Advances in Therapy concluyó que aquellos participantes que tomaron suplementos de ajo durante las doce semanas que duró el experimento tuvieron menos resfriados que los que tomaron placebo así que no está de más añadirle ajo a tus comidas, lograrás más sabor y menos catarros otoñales.

pinit unsplash

Miel

Además de prevenir catarros reforzando las defensas naturales, la miel también es un alimento que ayuda a paliar los síntomas asociados a resfriados y gripes. Seguro que has oído (o incluso probado) en alguna ocasión los famosos remedios de la abuela, recetas tradicionales que pasan de generación en generación como puede ser tomar leche con miel, miel a cucharadas o zumo de limón con miel, para mejorar síntomas como el dolor de garganta y la tos.

Puedes utilizar la miel de muchas maneras, es una perfecta sustituta natural del azúcar refinado aunque tómala con moderación si no quieres que se resienta tu figura.

Reproducir Video: Alimentos probióticos que cuidan de tu cuerpo unsplash

Jengibre

El jengibre es rico en potasio, niacina, fósforo y vitamina C, es un antiinflamatorio natural que ayuda a reforzar las defensas previniendo así gripes y resfriados. Si ya has caído presa del catarro el jengibre es un excelente aliado para minimizar síntomas mientras la enfermedad continúa su proceso. Tiene propiedades expectorantes, antitusivas y antibióticas.

Puedes incluir el jengibre en tus menús añadiéndolo a guisos, sopas, cremas de verduras, smoothies, infusiones… Una infusión de jengibre con limón y miel es perfecta para combatir y tratar los resfriados y catarros otoñales.

pinit unsplash

Calabaza

Es uno de los alimentos que más se asocian con el otoño y va a ayudarte a prevenir resfriados y a reforzar el sistema inmunológico. ¿Cómo consigue esto? Pues gracias a su contenido en betacarotenos como el licopeno que le aportan ese característico color naranja. Estos fitoquímicos se transforman en antioxidantes en el sistema digestivo, compuestos que protegen del envejecimiento prematuro a las células y fortalecen el sistema inmune. También cuenta con vitamina A que es una ayuda extra para las defensas y la regeneración celular.

pinit unsplash

Si ya estás resfriada, la calabaza ayuda a aliviar los síntomas en bronquios y pulmones. Puedes tomarla en sopa, crema, ensaladas templadas, al horno con especias, y también en bebidas como smoothies, cafés o infusiones convirtiéndola en sirope, una elaboración que cada día está más de moda.