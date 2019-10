8 oct 2019

El primer paso para dejar el tabaco es tomar la decisión de hacerlo y tener fuerza de voluntad. No es fácil, para qué engañarnos y no existe ningún método milagroso para conseguirlo. Sin embargo, una vez que uno tiene claro que quiere hacerlo, no está de más buscar trucos y ayudas externas que puedan facilitar la tarea. Y ya que nos pasamos el día pegados al móvil, ese empujón podemos encontrarlo en él gracias a las apps para dejar de fumar.

Como decíamos, no son la panacea, pero sí pueden aportarte motivación para alcanzar tu objetivo. ¿Quieres probar? Estas son algunas de las más populares.

Respirapp

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) consciente de que el tabaco causa 50.000 muertes al año y es el responsable del 90% de los tumores de pulmón, cuenta desde hace años con un programa específico de ayuda para dejar de fumar con un porcentaje de éxito del 60%. Con el objetivo de llegar a mucha más gente este programa se ha trasladado a una app gratuita que destaca por su rigor científico. El programa se divide en cuatro semanas: comienza con la reducción de cigarrillos y finaliza con la prevención de recaídas. Además, premia con medallas cada logro para hacer el proceso más llevadero.

Sacabo

Esta app ha sido creada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) y te ayuda a dejar de fumar a través de diferentes consejos prácticos que puedes aplicar a situaciones comunes que te incitan a fumar. Asimismo cuenta con recomendaciones de autocontrol para evitar las ganas de fumar y cómo hacer frente al síndrome de abstinencia. Incluso incluye un videojuego de distracción con tres niveles que puede ser muy útil para esos momentos en los que se siente una necesidad imperiosa de fumar.

Smoke Free

Aparte de los consejos, Smoke Free se basa en datos reales para mostrarte los logros que conquistas cada día y así te animes a seguir sin fumar. Para ello te muestra el número de cigarros que no has fumado, cuánto dinero te has ahorrado, cómo mejora tu salud y el total del tiempo que llevas sin fumar. Todo esta información puede ser un gran aliciente para aquellas personas a las que les gusten los retos.

Smoking Time Machine

¿Buscas algo diferente? En caso de que los consejos no te motiven, quizá pueda ayudarte ver con tus propios ojos qué produce fumar con el paso de los años. A partir de una foto tuya, podrás ver cómo serás en diez o veinte años si sigues fumando, además de conocer cómo sufrirá tu cuerpo por ello. Quizá así se te quiten las ganas de encender otro cigarrillo…