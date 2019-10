8 oct 2019

Aunque llegue la época de los platos de cuchara (las amantes de las lentejas están de enhorabuena) y hacer tuppers para toda la semana sea más sencillo, muchas veces la rutina, y el estrés del día a día interfiere entre tu vida sana y la comida del día siguiente.

Y es que, aunque hagas los deberes y los domingos por la noche te dediques a hacer 'batch cooking' puede haber veces que mantener una dieta saludable se convierta en casi un reto. Esto, sumado a que quizás (al igual que nosotras) tu mano en la cocina no es la mejor, puede desembocar en un terrible final: los ultraprocesados.

Sin embargo hay truquitos que puedes llevar a cabo a la hora de preparar tus comidas, que además de ayudar a organizarte, harán que sientas que casi no pisas los temidos fogones. Toma nota, porque te puede resultar muy útil.

Reproducir Video: Recetas fáciles y sencillas para hacer en cualquier momento. Unsplash

No te compliques

Comer sano no es complicado si tienes los ingredientes para hcerlo. Es decir, no hace falta que inviertas tres horas en la cocina para hacer tres guisos diferentes, con los alimentos adecuados, podrás comer de manera equilibradoa de forma sencilla. Por ejemplo, ya te contabámos hace unos días cuál era el mejor hummus de supermercado. Pues bien, elige el que más te guste y ponte en un tupper diferentes crudités. Tendrás un tentempié sano y equlibrado que incluso, puede funcionar como primer plato. No, no tienes excusa porque puedes comprar las zanahoras ya cortadas en pequeñas barritas. Lo importante es la materia prima.

No te obsesiones

No porque tus compañeros lleven siempre platos de cuchara tú tienes que hacer lo mismo. Aunque a vees, necesites elaboraciones más nutritivas, no está mal escoger una opción más simple. Brócoli hervido con gambas cocidas, una pechuga de pollo vuelta y vuelta. Aunque no pases tiempo en la cocina, el plato no debería ser aburrido. ¿Una muy buena opción? Las legumbres como la quinoa o el arroz integral en un vasito que está listo en el microondas en un minuto.

Cocina poco, pero cocina

Si odias cocinar, tómatelo como una tarea más que debes llevar a cabo sí o sí. Es decir, los domingos por la tarde puedes preparar cinco platos sencillos para el resto de la semana e ir combinándolos. Cuece arroz, legumbres y haz proteína con verduras. Los purés y las cremas son también una opción muy sencilla, nutritiva y rápida.

Come fuera, per con cabeza

Comer fuera no es malo. Es más, cada vez hay más posibilidades sanas para mantener una alimentación equilibrada fuera de casa. Eso sí, que no sea una costumbre, pero no lo prohibas. Siempre podrás escoger la alternativa más saludable dentro de las propuestas y modelarla a tu gusto quitando o añadiendo ingredientes. El tope está en tu imaginación.