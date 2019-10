8 oct 2019

Todas hemos pasado por ahí. Entre semana nuestra alimentación es implacable: hemos dicho adiós a los ultraprocesados, nos ejercitamos con regularidad y aún no hemos faltado ningún día a esa clase de pilates que no nos termina de convencer del todo, pese a sus múltiples beneficios. Llegado el viernes, nuestro 'chip' cambia. No debería, pero lo hace. Y nos permitimos algún caprichito que otro. Y Paula Echevarría hace lo mismo.

¿Lo mejor? Que lo ha mostrado en redes sociales, enseñando que su vida saludable y su entrenamiento son importantes, pero que hay algunos días en los que se puede permitir el lujo de un tentempié. Lo cierto es que el elegido por la actriz no es el peor de todos los posibles. Incluso, podría ser sano. Redoble de tambores, te desvelamos con qué se ha saltado la dieta Paula:

Palomitas.

¿Lo mejor de todo? Que la actriz fue al cine con su entrenador perosnal, del que también es amiga y reconoció su 'desliz' en el 'copy' lleno de humor "Como me digas algo del caldero de palomitas, chuches y cocacola que me voy a meter no vuelvo a ir contigo ni a pañar oro". Y claro, el sufre en silencio". Este era le mensaje que daba Paula a sus seguidores. Y es que, ¿quién se resiste a una palomitas en el cine? Lo cierto es que nadie.





Aunque puedas pensar lo contrario, las palomitas son un snack muy saludable. Aunque las procesadas no son recomendables ya que sus ingredientes no son naturales y convierten este manjar en un ultraprocesado, las hechas en casa son una alternativa perfecta para satisfacer antojos salados.

¿Cómo hacerlas? Es sencillo, con AOVE, una pizca de sal y ajo en polvo. De esta forma no tomarás las grasas innecesarias incluidas en las versiones ultraprocesadas y podrás disfrutar de las palomitas de toda la vida en versión 'healthy', y es que, aunque sea un tentempié calórico (no debes tomarlo todos los días) es perfectamente saludable.

Sin duda, todas somos Paula cuando vamos al cine.

