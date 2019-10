14 oct 2019

Ha sido nominado en 3 ocasiones como candidato a la estatuilla dorada pero todo apunta a que a la cuarta va la vencida y el actor norteamericano nacido en Puerto Rico podría alzarse con el Oscar a mejor actor en los próximos premios de la academia del cine. La película Joker de Todd Phillips está cosechando muchos éxitos y buena parte de ellos gracias a la actuación de Joaquin Phoenix que, para interpretar al cómico fallido Arthur Fleck, ha tenido que ahondar en el perfil psicológico de un personaje con un trastorno de personalidad y también meterse en su piel bajando hasta 23 kilos de peso en 4 meses. Esta es la dieta de adelgazamiento estricta que siguió Phoenix para dar vida al precursor del enemigo más famoso de Batman en el universo DC Comics.

Las caras de Arthur Fleck

Después de la magistral interpretación de Heath Ledger como el Joker en el Caballero oscuro de Christopher Nolan que le valió un Oscar póstumo en el año 2009, Joaquin Phoenix tenía por delante una ardua tarea para que su trabajo estuviera a la altura de uno de los supervillanos icónicos de DC Comics. Tardó en aceptar el papel, no por el miedo a ser comparado con otros actores que hubieran interpretado al famoso Joker, sino por la dimensión del personaje en sí mismo y su inseguridad para poder darle vida conforme al guión. Su risa fue uno de los retos más difíciles y amargos de Phoenix que llegó a decir al director del film que si su risa no funcionaba no daría vida al personaje. Pero funcionó, esa risa dolorosa, llena de amargura y con sabor a fracaso e inestabilidad quizás sea una de las muchas razones por las que su interpretación de Arthur Fleck está siendo tan alabada por la crítica.

La dieta del Joker

No solo ha tenido Joaquin Phoenix que lidiar con sus propias inseguridades y con el hecho de dar vida a un personaje tan poliédrico, también ha tenido que bajar a los infiernos para darle autenticidad a su actuación y la pérdida de peso era inevitable para poder componer el personaje, por esa razón el actor se sometió a una dieta estricta durante 4 meses.

Phoenix es vegano y activista en defensa de los derechos de los animales al igual que su novia, la actriz Rooney Mara, es vegano, es decir, no come nada de origen animal y su alimentación se basa en frutas, verduras (tienen su propio huerto), legumbres, frutos secos, semillas… Aunque han corrido rumores de que la dieta del actor se basaba únicamente en comer una manzana al día, el mismo Phoenix desmintió este dato en una entrevista a Access donde explicó que “No solo me alimentaba con una manzana al día. También tomaba otros vegetales como lechuga y judías verdes al vapor. No es algo nuevo en mi carrera y además realicé la dieta bajo supervisión médica por lo que en todo momento estaba controlado y dentro de parámetros saludables”.

Para dar vida al Joker, la dieta de Phoenix se ha basado en frutas y verduras crudas o con elaboraciones ligeras durante 4 meses. Una dieta hipocalórica que le ha hecho perder 23 kilos para el papel.

Los peligros de adelgazar tan rápido

Según ha declarado, su dieta era de 500 calorías al día, un aporte calórica tan bajo que tuvo repercusiones psicológicas más allá de las físicas, “hacer dieta es horrible y un período bastante solitario porque es miserable para otras personas y para uno mismo” y también afirmó que “comer poco me afectó psicológicamente. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo”. No es la primera vez que Phoenix pierde peso para un papel y ya sabía las consecuencias que le iba a traer una dieta hipocalórica tan restrictiva, aún así es obvio que es una dieta que necesariamente debe supervisar un médico y muy peligrosa para la salud, además de poder derivar en un trastorno alimenticio.

Una vez que bajó de peso con el objetivo que se había marcado a Joaquin le empezó a obsesionar engordar “Las cosas no fueron más fáciles cuando llegué al peso que me había marcado. Me obsesionaba engordar apenas unos gramos. Es cierto que al final desarrollas una especie de trastorno. Quiero decir, es una locura” declaraba el actor. Lo cierto es que este tipo de dietas no solo ponen en peligro la salud física ya que perder peso tan rápidamente aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares, anemia, diabetes, hipertensión, alteraciones digestivas… y también problemas psicológicos como depresión o trastornos alimenticios.

Otros actores que han perdido peso para interpretar personajes

Ya hemos visto a otros actores realizar impactantes cambios de peso poniendo en peligro a su salud física y mental. Christian Bale en la película El maquinista perdió cerca de 30 kilos comiendo una manzana y una lata de atún al día. Matthew McConaughey ganó un Oscar por la película Dallas Buyers Club en la que adelgazó 21 kilos para dar vida a su personaje. Adrian Brody para la película El pianista perdió 15 kilos desayunando dos huevos cocidos y pequeñas porciones de pollo o pescado con verduras al vapor para comer y cenar. Anne Hathaway también adelgazó más de 10 kilos a base de una dieta de avena y agua para interpretar a Fantine en la película Los Miserables.

Todos ellos grandes actores que llevaron a cabo sublimes interpretaciones pero que se han puesto en grave peligro al adelgazar esa cantidad de kilos tan rápidamente con dietas altamente restrictivas. Todos han adelgazado bajo supervisión médica pero es evidente que ningún médico puede recomendar ninguna de estas dietas para bajar de peso de forma tan rápida. Disfruta de sus actuaciones pero ten en cuenta todo el sacrificio que hay detrás y no intentes emular sus peligrosas dietas, recuerda que puedes adelgazar de forma saludable, comiendo sano y haciendo ejercicio de forma habitual. No pongas en riesgo a tu salud.