17 oct 2019

Compartir en google plus

Dormir bien es fundamental para mantener el cuerpo y la mente sanos, pero muchas veces algunos ‘ladrones de sueño’ vienen a arrebatarte ese descanso reparador tan necesario. Te contamos qué es lo que puede estar haciendo que te despiertes en mitad de la noche y no logres volver a conciliar el sueño.

pinit unsplash

Un entorno inadecuado

Para lograr una correcta higiene del sueño es imprescindible contar con un entorno que favorezca el descanso y que no actúe como disruptor. Si tu habitación tiene una temperatura demasiado cálida o demasiado fría puede ser que esté interfiriendo en tu descanso. La temperatura ideal para dormir es entre 18º y 22º según los expertos, si tienes frío antes de acostarte y caldeas mucho la habitación y te abrigas, seguramente te despiertes en mitad de la noche porque sientes calor. Intenta mantener una temperatura adecuada y no abrigarte demasiado si no quieres desvelarte por el calor.

Reproducir Video: Regula la melatonina para dormir mejor unsplash

Además de la temperatura cuida mucho tu actividad antes de irte a la cama porque la luz artificial o luz azul de los dispositivos móviles inhiben la secreción de melatonina (hormona del sueño) por parte del organismo alterando así los ritmos circadianos y provocando alteraciones en el descanso. Intenta no utilizar el smartphone, la tablet o el ordenador al menos dos horas antes de irte a dormir.

pinit unsplash

Estrés

El mal que sacude nuestro tiempo, el dichoso estrés. El estrés es el culpable de muchos problemas de salud, entre ellos de impedir un descanso reparador y adecuado. Es muy difícil gestionar el estrés pero puedes intentar algunos trucos para poder bajar el ritmo a última hora del día y poder conciliar el sueño sin problemas. Por ejemplo puedes tomar por costumbre practicar meditación antes de acostarte, no es necesario que seas una experta ni que te ocupe mucho tiempo, con unos minutos que dediques, con los ojos cerrados y en una postura cómoda, a observar tu respiración ya llevarás a tu mente y a tu cuerpo calma y sosiego. Las infusiones relevantes también son una buenísima opción para relajarte antes de dormir, la pasiflora, la valeriana o la hierba Luisa son algunas de las plantas que favorecen el descanso.





VER 18 FOTOS Los mejores alimentos contra el estrés y la ansiedad

pinit unsplash

Beber

Si bebes agua antes de irte a la cama lo más probable es que te despierten las ganas de ir al baño y luego te cueste volver a coger el sueño. Para evitar esto lo ideal es dejar de beber dos horas antes de irte a dormir, así no tendrás que interrumpir el sueño por una urgencia.

Si te pasas con el alcohol también vas a conseguir una alteración del ciclo del sueño ya que, si bien es cierto que su efecto sedante va a hacer que caigas en brazos de Morfeo rápidamente, te despertarás en mitad de la noche y el resto de tu sueño seguramente será agitado y nada reparador. Al igual que con el agua, no es necesario olvidarte del alcohol pero sí que lo tomes con moderación y al menos dos horas antes de irte a la cama para darle tiempo a tu cuerpo para metaforizar el alcohol.

pinit pixabay

Ejercicio

Practicar ejercicio físico a última hora de la tarde va a tener un efecto activador que seguramente te impida conciliar el sueño y tengas problemas de insomnio. Es preferible practicar ejercicio por la mañana pero si por tus horarios te has marcado hacer deporte por la tarde como única opción posible, intenta que no sea un entrenamiento muy intenso y hazlo unas horas antes de acostarte para poder conciliar el sueño de manera óptima.

Comer antes de dormir

Si quieres dormir como un bebé intenta llegar a la cama con la digestión hecha, esto es, cena al menos dos horas antes de acostarte, así evitarás ardores, malestar abdominal, reflujo o problemas digestivos que impiden que tengas un correcto descanso.

pinit unsplash

Si llegas relajada al final del día, practicas unos minutos de meditación o tomas una infusión relajante, cenas pronto, cambias tus dispositivos electrónicos por un buen libro, cuidas la temperatura de la estancia y evitas beber al menos dos horas antes de acostarte, lo más probable es que consigas dormir de un tirón, sin desvelos y logrando un descanso reparador. Prueba a poner estos consejos en práctica.