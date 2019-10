17 oct 2019

Su especialidad, la inmunoterapia, es la vía que está abriendo nuevas esperanzas a los pacientes con algunos de los tumores más agresivos. “Está cronificando tumores con muy mal pronóstico, como los cánceres de mama triple negativo. Este tumor es muy agresivo, produce recaídas y se da sobre todo en mujeres jóvenes”, explica la responsable de Inmunoterapia del Institute of Oncology (IOB), que trabaja en la Unidad de Cáncer de Mama del Complejo Universitario Ruber Juan Bravo, en Madrid.

El cáncer de mama triple negativo es un tumor complicado porque no expresa ni receptores hormonales ni la molécula HER2 y por eso no tiene tratamientos dirigidos a esas dianas. Lo único que hay contra él es la quimioterapia, que no funciona a largo plazo. Pero las cosas, por fin, empiezan a cambiar.

Mujerhoy ¿A qué se refiere cuando dice que la quimioterapia no funciona a largo plazo contra este tumor?

Esther Holgado Cuando la dabas por primera vez, la respuesta duraba unas 12 semanas. Luego se producía una recaída, porque las células tumorales aprenden a defenderse de la quimioterapia. De hecho, la segunda tanda suele funcionar unas nueve semanas y la tercera, solo cuatro.

M.H. ¿Por eso se habla de mal pronóstico?

E.H. La supervivencia de estas pacientes era corta. El cáncer de mama triple negativo se parece más a un cáncer de pulmón que al resto de tumores de mama porque tiene muchas alteraciones genéticas. Por suerte, ahora sabemos que los cánceres que más mutaciones tienen son los que mejor responden a la inmunoterapia.

M.H. Es decir, que el resto de cánceres de mama no tienen tantas mutaciones.

E.H. Por eso sus células tumorales no están tan inflamadas. En cambio, los tumores con más mutaciones tienen más capacidad para avisar al sistema inmunológico de que algo malo pasa, por lo que los linfocitos del sistema inmunológico se dirigen al tumor para atacarlo. Lo malo es que ciertos tumores se las apañan para inactivar la respuesta y así evitar el ataque.

M.H. ¿En qué tumores está funcionando la inmunoterapia?

E.H. En los que presentan más mutaciones. Además del cáncer de mama triple negativo, en los de pulmón, vejiga, riñón, melanoma, cabeza y cuello, linfomas o carcinoma de Merkel.

M.H. ¿Todas las pacientes con cáncer de mama triple negativo pueden beneficiarse de la inmunoterapia?

E.H. No, y eso hay que dejarlo muy claro. De momento solo sirve para pacientes con tumores de mama triple negativo metastásico que expresan la proteína PD-L1. Representan el 41% de las pacientes de este tipo de tumor. El reto es descubrir los mecanismos que desarrolla el tumor para sobrevivir a los tratamientos. Se están investigando otras proteínas, por ejemplo la LAG-3.

Realidad y promesa Los inmunólogos James P. Allison y Tasuku Honzo ganaron el Nobel de Medicina en 2018 por haber descubierto proteínas que algunos tipos de cáncer desarrollan para evitar los ataques del sistema inmunológico. Allison, que trabaja en el Centro de Cáncer MD Anderson de Houston, identificó la proteína CTLA-4 y descubrió cómo quitarle el freno para que las células T (linfocitos T) de nuestras defensas atacaran ciertos tipos de células cancerosas. Honzo, que desarrolla su labor en la Univ. de Kyoto, identificó la proteína PD-1, que también frena las células T.

“Los oncólogos siempre nos habíamos preguntado por qué el sistema inmunológico no actuaba contra el cáncer, cuando es una amenaza enorme. Ahora sabemos que si bloqueamos las proteínas PD-1, PDL-4 y CTLA-4, logramos que las células T ataquen células tumorales”, explica la dra. Holgado.

Hoy existen inhibidores de la CTLA-4, la PD-1 y la PD-L1 que se emplean en melanoma y cánceres de pulmón, mama triple negativo, vejiga, de cabeza y cuello, de riñón, carcinoma de Merkel o carcinoma escamoso cutáneo. “Gracias a ellos, pacientes que tenían supervivencias de meses ahora viven años”, dice la oncóloga.

Hay más fármacos de este tipo que van a salir en breve y aún más en estudio. “En el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica de este año se han presentado muchos estudios sobre inmunoterapia. Es una realidad y también un campo de estudio muy prometedor”, concluye Esther Holgado.

M.H. ¿Cuántos pacientes oncológicos son candidatos a beneficiarse de ella?

E.H. En general responden entre el 20% y el 30% de los pacientes. En algunos casos de cáncer de pulmón y de melanoma, la respuesta es mayor. En tumores de mama triple negativo prolonga la supervivencia en 10 meses y con buena calidad de vida. Estamos cronificando ese tumor.

M.H. ¿Por qué a esas pacientes hay que darles también quimioterapia?

E.H. Porque cuando las células tumorales mueren por la quimioterapia, el sistema inmunitario puede identificar sustancias químicas que liberan esas células al morir y, de ese modo, reconocerlas y atacarlas.

M.H. ¿Se trata de ser más inteligentes que las células cancerosas?

E.H. Suelo decir que las células tumorales son como las cucarachas. Siempre se las apañan para sobrevivir. Son las células más inteligentes que tenemos en el cuerpo humano. La lucha contra ellas es una batalla continua.

M.H. ¿La inmunoterapia está libre de efectos secundarios?

E.H. No son frecuentes, pero cuando aparecen suelen estar relacionados con procesos inflamatorios, es decir con patologías como tiroiditis, hepatitis, colitis, miocarditis... Lo bueno es que hemos aprendido a manejarlos. Ponemos tratamientos en cuanto aparece el primer síntoma.

M.H. ¿A qué tipo de estudios se dedica?

Hago ensayos clínicos con nuevos fármacos. También trabajo con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Por ejemplo, si necesito saber por qué las pacientes con este tipo de tumores de mama desarrollan metástasis cutáneas, los expertos del CNIO nos ayudan a entender por qué está pasando. Gracias a ello, vamos a ver muchos avances en inmunología. ››+ Info: www.esmo.org.