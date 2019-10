17 oct 2019

En los últimos años los productos vegetarianos han ido haciéndose un hueco en los supermercados como respuesta al aumento de personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. Bebidas y yogures vegetales, tofu, seitán, hamburguesas de verduras… Y no solo eso, sino que con el objetivo de cubrir la nostalgia por los alimentos de origen animal de aquellos vegetarianos que echan de menos su sabor, la industria ha creado preparados vegetales que intentan imitar al máximo la carne. Después de esta, como no podía ser menos, le tocaba el turno al pescado vegano, una versión con base vegetal que pretende hacer la competencia al original.

Aunque la idea promete y seguramente gane adeptos en los próximos años, la carne vegetal sigue siendo el producto más demandado por las personas vegetarianas o veganas, por lo que por el momento, el pescado solo se encuentra en tiendas especializadas o supermercados veganos. Algunos restaurantes enfocados en este tipo de comida también han incluido esta versión del pescado en sus cartas.

¿Qué opciones tenemos?

¿Pero qué opciones encontramos y de qué están hechos? Hay bastante variedad y algunos de los más populares son el salmón y el atún. También existen otros productos como los calamares, las gambas, los langostinos o, incluso, caviar de base vegetariana. Entre sus ingredientes se encuentra la soja, el tofu, las algas y el almidón de tapioca. A través de la combinación de estos se consiguen sabores y texturas muy similares a los originales.

Todos ellos pueden ser una buena opción si se busca una alimentación respetuosa con los animales y mucho más sostenible para el planeta. Además, puede ser una buena forma de evitar el consumo de mercurio presente en pescados grandes como el pez espada, el atún rojo o el emperador.

Propiedades nutricionales del pescado vegano

El pescado vegano puede ser una buena alternativa para cubrir las necesidades de proteínas, ya que los ingredientes que lo componen son altos en estas. Sin embargo, es cierto que hay otros muchos nutrientes del pescado que no se encuentran presentes en esta alternativa como lo son el hierro, el yodo y el omega 3, entre otros. Por lo tanto, si estás planteándote seguir una dieta vegetariana o vegana, es importante que te informes adecuadamente y acudas a un dietista-nutricionista especializado en este tipo de alimentación para evitar déficits nutricionales.





Asimismo, es conveniente recordar la importancia de revisar los ingredientes de cualquier producto, ya que el hecho de que sea vegano no es sinónimo de que sea saludable, pues puede tratarse de un ultraprocesado que contenga ingredientes no recomendables como el azúcar, las harinas refinadas, los aceites de mala calidad y otros aditivos. En este sentido, lo ideal es elegir productos con ingredientes de buena calidad y limitar o eliminar el consumo de aquellos que no lo son.