18 oct 2019 europa press / mujerhoy

Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo empieza, o sobre qué puede causar el cáncer de mama y aunque son erróneas desde un punto de vista científico, parecen tener sentido, especialmente cuando esas ideas están arraigadas en teorías anticuadas. Y si a eso le sumamos la cantidad de información que circula por las redes sociales lo que obtenemos como resultado es mucha gente desinformada compartiendo mitos sobre un tema tan delicado como el cáncer.

Uno de los bulos más antiguos habla sobre los sujetadores, de los que se dice que pueden causar cáncer de mama por la obstrucción del tejido linfático, una afirmación que la jefa de la Unidad de Mama de MD Anderson Cancer Center Madrid, Laura Garcíaconsidera completamente vacía de sustento científico. "Es cierto que se prohíben los sujetadores con aro tras una cirugía de cáncer de mama y, en su lugar, se recomiendan los sujetadores deportivos, pero esto es solo una recomendación quirúrgica y no tiene nada que ver con el desarrollo y/o progresión del tumor", subraya esta experta.

Por otro lado, otro gran mito es el de la creencia de que los desodorantes antitranspirantes pueden causar cáncer de mama. En este caso, existe incluso un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute que demuestra que no existe ninguna relación entre el tipo de desodorante que utilicemos y la aparición de cáncer de mama.

Los hábitos alimenticios también son objeto de este tipo de rumores. Desde superalimentos o dietas milagrosas como la cetogénica, la alcalina o la macrobiótica, hasta alimentos prohibidos como la soja. Se trata de consejos sobre alimentación que pululan por Internet sin ningún tipo de estudio científico que los avale. Por ejemplo, en el caso de la soja, la doctora destaca que "no existe ninguna recomendación de la American Cancer Society que sugiera que la soja está contraindicada", y apunta a la "total y absoluta seguridad en el consumo de leche de soja, salsa de soja o guisantes de soja".

Frente a todos estos rumores, la doctora recomienda seguir una dieta mediterránea y practicar ejercicio físico regularmente, ya que son las dos únicas recomendaciones para la prevención del cáncer de mama que están avaladas por estudios científicos. Junto a estas dos recomendaciones, esta especialista recuerda también la importancia de evitar el consumo de tabaco y realizar un consumo moderado de alcohol para intentar reducir al máximo el desarrollo de este tumor.

Además, otra acción que puede ayudar a detectar la aparición del cáncer de mama lo antes posible es el cribado poblacional con la realización de ecografías o mamografías a mujeres a partir de una determinada edad, que puede variar según cada comunidad autónoma. Complementario a esta actividad, la realización de autoexploraciones mamarias en casa de forma habitual también puede ayudar a la detección precoz de este tumor, el más frecuente entre las mujeres en España.