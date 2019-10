25 oct 2019

Hay alimentos de los que nunca habíamos oído hablar. Hasta que un día, alguien los pone de moda y se convierten en protagonistas de platos y fotos de Instagram. Y eso es precisamente lo que intuímos que va a pasar con esta fruta. Desde que científicos de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad de Sydney confirmaran su excepcional contenido en vitamina C, las propiedades de la ciruela kakadu son algunas de las más buscadas en internet.

Y no es de extrañar, ya que esta curiosa fruta de aspecto puntiagudo y verde puede contener hasta 100 veces más vitamina C que una naranja. Supera incluso a verduras como el kale o la col rizada, que tiene unos 120 miligramos de vitamita por cada 100 gramos. Para que te hagas una idea de la magnitud de la ciruela kakadu, ten en cuenta que esta puede alcanzar hasta los 3.000 - 4.000 miligramos por cada 100 gramos. Y aunque este es su principal beneficio, no es el único.

Propiedades de la ciruela kakadu

- Tiene altas cantidades de fibra, lo que la convierte en una fruta saciable capaz de mejorar el tránsito digestivo.

- Es conocida en el mundo de la cosmética por su uso, ya que su contenido en minerales y vitamina E y C, la convierten an una aliada para el cuidado de la piel.





Además destacan sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, otorgadas por los ácidos elágicos y gálicos con los que cuenta.

- Y por supuesto, el hecho de contener tanta cantidad de vitamina C, hace que su ingesta nos ayude a manetener los tejidos, a absorber mejor el hierro y a reforzar el sistema inmune.

Sin embargo, no todo es tan bonito como pinta. Porque aunque la ciruela kakadu tiene propiedades únicas, el sabor es quizás lo "menos bueno" que tiene. La carne alrededor de la semilla es comestible, pero tiene un ligero sabor amargo y ácido a la vez difícil de digerir. Por eso es habitual consumirla en polvo. De hecho, el polvo de ciruela de kakadu se vende como superalimento para aquellas personas que necesitan un suplemento de vitamina C. También se comercializan sus semillas, ya que son ricas en proteínas.

Se suele consumir en ensaladas, yogures, cereales, mezcladas en porridge de avena o bien en smoothies de frutas.