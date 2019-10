29 oct 2019

Está claro. No eres precisamente un fan del 'batch cooking'. Si aún no sabes qué es, con más razón: esta tendencia consiste en cocinar diversos platos el domingo por la tarde (o un día de la semana cualquiera) con el objetivo de tener comida saludable, rica y casera en el frigorífico toda la semana. Si no estás dispuesto a sacrificar tu sagrado domingo en aras de la cocina 'healthy' y tampoco te sientes del todo cómodo inviertdo tiempo todas las tardes-noches en la comida del día siguiente, creemos que hemos encontrado la solución definitiva. Comida a domicilio.

Pero que no cunda el pánico (vivimos por y para el 'realfooding') no nos referimos ultraprocesados o combinaciones insanas. Sino a las empresas que, con ingredientes naturales te llevan el tupper a casa para que te alimentes dignamente durante la semana y no caigas en la tentación de un perrito caliente, o peor, una hamburguesa con bacon y guarnición de patatas fritas con tres kilos de salsa. Nos hemos puesto en el peor de los casos, lo sabemos: por eso, y para que comulgues con tus hábitos de vida sana, tenemos una web de comida a domicilio para cada bolsillo, gusto y necesidad.

Wetaca

Es una de las webs más conocidas. Y es que, su trabajo con influencers hace que sea uno de los tuppers más enseñados en redes sociales. Con una calidad precio más que buena, las raciones son abundantes y hay variedad donde elegir, por lo que nunca te cansarás del menú. Los pedidos deben superar los 22€ y pides por plato, teniendo en cuenta los que más te apetezcan.

MenuDiet

Si está a dieta y quieres adelgazar, su equipo de nutricionistas y expertos crean un menú para ti, según tus preferencias. Comida sana, cocinada con ingredientes de calidad y aderezada con aceite virgen extra. El plato cuesta una media de 3,75€.

Tupperdicion

Ingredientes de primerísima calidad en raciones más que abundantes. ¿El precio? Algo más elevado que las otras opciones, (7€ por plato). Las opciones también son menos. Siete propuestas a la semana a elegir cinco, eso sí, si no te gusta alguno, la oferta se hace más pequeña aún.

ApetEat

Se diferencia de los demás en que incluye entrante, plato principal, postre y pan y no un plato único. Además, no tienes por qué pedirlo por adelantado, tienes para escoger qué quieres comer hasta las 11.30h de la mañana de ese mismo día y te lo llevan al trabajo.