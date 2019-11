5 nov 2019

Hemos oído durante años que el vino sabe mejor con los años. Que lo mismo pasa con el whisky, el tequila... La lección dice que: el alcohol mejora con los años. Pero si es así qué pasa con la cerveza, por qué las latas tienen fecha de consumo preferente. ¿Caduca o no caduca? ¿Por qué unos sí y otros no?

Lo primero que hay que saber es que el alcohol no caduca, pero algunas bebidas alcohólicas tienen fecha de consumo preferente. Y eso son dos conceptos distintos. La fecha de caducidad solo la tienen los alimentos microbiológicamente perecederos y no es el caso del alcohol.

Los alimentos de consumo preferente —aceite, galletas, pasta, quesos madurados, cereales...— no son peligrosos pasado un tiempo determinado aunque sí pueden perder cualidades gustativas.

Este es el caso de la cerveza y otras bebidas alcohólicas de baja graduación.

Lo mismo que pasa con la cerveza ocurre con el vino de cartón que se usa habitualmente para cocinar, los mostos o la sidra, mientras que se libran las bebidas destiladas como el vodka, el whisky, el ron, el tequila o la ginebra y vinos (espumosos y vinos aromatizados).

En condiciones ópticas de conservación, ninguna de estas deberían estropearse y podrían mantenerse durante años.

¿Qué ocurre cuando pasa la fecha de consumo de la cerveza? ¿Qué me puede pasar? Nada. En teoría no sería perjudicial para la salud porque no es un producto microbiológicamente perecedero pero la cerveza podría perder cualidades organolépticas.