5 nov 2019

Siempre hemos escuchado que no todas las grasas son malas. Sobre todo cuando hablamos de la grasa del aguacate o de la presente naturalmente en los frutos secos. Si hacemos referencia a la grasa presente en el organismo, debemos tener en cuenta qué no toda es igual. Por eso, el deseo de "eliminarla toda" cuando nos encontramos a dieta o queremos perder peso, no es para nada saludable.





El organismo está formado por agua, hueso, masa grasa y grasa magra, y cada uno de estos componentes tiene una función distinta en el cuerpo.

La grasa, aunque pueda parece el gran enemigo, es necesaria para una salud óptima. Cumple funciones protectoras y de almacenamiento y además, es un elemento crucial a la hora de obtener energía en caso de que el organismo la necesite. Por eso, debemos desterrar la creencia de que la grasa es mala y por tanto, hay que eliminarla por completo. El problema viene cuando encontramos extremos; es decir, el exceso de grasa es malo ya que puede causar obesidad, no obstante, el déficit también lo es. Y es que, si tenemos en cuenta la función que desempeñan, hay tres tipos de grasas en el organismo.

Grasa blanca

Es un tipo de grasas que se almacena en la zona de los abdominales y que entra en acción cuando necesitamos energía. Hay que tener en cuenta que no es metabólicamente activa.

Grasa beige

Se trata de un tipo de grasa que se activa cuando llevamos a cabo ejercicio físico o tenemos frío.

Grasa parda

No es la más abundante en el organismo, por lo que no es la causante del sobre peso o de la obesidad, como la grasa blanca. ¿Qué hace este tipo de grasa? Se activa cuando tenemos frío utilizando como combustible la grasa blanca para mantener la grasa corporal. Cuánta más grasa parda en el organismo, más predisposición se tiene a la delgadez y mayor facilidad se posee para regular el peso. ¿Cuándo se tiene más porcentaje de esta grasa? Cuánto más joven se es, de ahí que con la edad sea mucho más difícil perder peso.

¿Qué deberíamos tener en cuenta, entonces? Que no toda la grasa es mala y que quererla eliminar por completo en un plan de adelgazamiento es un error.