7 nov 2019

Que Demi Lovato ha tenido problemas para aceptarse tal y como es, es algo que ella misma se ha encargado de dejarnos claro. Y eso es precisamente lo que ha hecho que muchas personas se sientan idenficadas con ella. Hace un par de meses publicó en su cuenta de Instagram una foto donde posaba en bikini, sin retocar y mostrando su celulitis. Una publicación en la que aprovechó para confesar que hasta entonces, todas las imágenes que habíamos visto de ella tenían algún retoque para camuflar las imperfecciones que antes odiaba y ahora ha aprendido a abrazar.

En julio de 2018 la cantante sufrió una sobredosis que la llevó a permanecer hospitalizada. Desde entonces no había hablado con la prensa, pero esta semana ha roto su silencio en una entrevista durante un acto de la revista Teen Vogue, donde ha hablado sobre las inseguridades acerca de su cuerpo y de cómo ha luchado contra ellas.

"En los últimos cinco años he aprendido que no vale la pena vivir a menos que estés haciéndolo para ti misma. Si estás tratando de ser alguien que no eres, o intentando complacer a otros, no va a funcionar". Y esto es algo que la intérprete sabe muy bien después de años haciendo frentes a trastornos alimencios como la bulimia que padeció.

"Solía mirarme en el espejo cuando tenía un mal día y me decía: 'Amo mi cuerpo, estás maravillosamente hecha'. Pero en realidad no lo creía", admite Demi. "Ahora amo la persona que soy en este momento. Lo que veo en el espejo es a alguien que ha superado bastante. He pasado por mucho y veo a una luchadora".





La cantante, de 27 años, quiso transmitir su mensaje y experiencia de manera realista, especialmente a las chicas adolescentes, un grupo especialmente vulnerable en cuanto a inseguridades físicas se refiere. "Oímos hablar todo el tiempo de términos como body positive, pero siendo sincera, yo no me siento siempre positiva respecto a mi cuerpo", confesó. "No me voy a mentir diciéndome que tengo un cuerpo increíble. Simplemente tengo que decir que estoy saludable".

Y eso es precisamente lo que importa. ¡Bravo por ella!