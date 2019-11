11 nov 2019

Tomar infusiones en otoño es un placer pero no todas se pueden tomar en cualquier momento de la jornada. El té Rooibos es una de las mejores opciones para poder disfrutar de una infusión sin miedo a que te robe el sueño al no tener estimulantes como la teína y la cafeína. Toma nota de todos los beneficios saludables que te puede aportar el té Rooibos (que no es verdaderamente un té).





¿Qué es el Rooibos?

No es un té realmente, sino una infusión de hierbas procedente de la fermentación de las hojas de un arbusto llamado Aspalathus linearis que le aporta su característico tono rojizo.

El té Rooibos es muy habitual encontrarlo ya en restaurantes, bares o cafeterías (y por supuesto en tiendas) pero aún no goza de la misma fama que otras infusiones. Esta infusión es originaria de Sudáfrica donde es especialmente apreciada y se consume a diario por sus beneficios saludables.

Es una infusión que tiene un sabor intenso pero al no tener teína ni cafeína es una opción ideal para tomarla por la tarde e incluso por la noche antes de acostarte. Si puede beber caliente o fría en verano y puedes añadirle miel, leche vegetal, semillas de cardamomo, zumos, una rama de canela… pero antes ¡déjalo reposar 5 minutos!

Propiedades y beneficios del té Rooibos

Es rico en minerales como el hierro, el calcio, el potasio, el cobre, el manganeso, el zinc y el magnesio ¡wow! Además es una buena fuente de antioxidantes que combaten los daños causados por los radicales libres responsables del envejecimiento celular prematuro, manteniendo así la agilidad cerebral y aliviando el estrés oxidativo.

Uno de sus antioxidantes es el llamado chrysoeriol que mantiene la juventud de las arterias, regulando así la tensión arterial y la salud cardiovascular ya que ayuda a regular la circulación sanguínea y mantiene a raya el colesterol.

Tiene efecto detox en el hígado y le ayuda a eliminar toxinas y sustancias de deshecho depurándolo. Incluso el té Rooibos tiene el poder de aliviar problemas respiratorios por lo que es una bebida perfecta en caso de congestión, resfriados, catarros o alergias.

Es una infusión casi medicinal también en el caso de alteraciones en la piel ya que es una buenísimas aliada en casos de acné, eczemas o psoriasis gracias a su contenido en zinc y ácido alfa hidróxido. Al ser tan rico en minerales es un protector de la salud ósea por lo que en cualquier época, y especialmente en la menopausia, va a ayudar a que huesos y dientes se mantengan fuertes.

Si tienes estrés también va a ser el té Rooibos un buen compañero al terminar la jornada (y a cualquier hora) ya que reconforta, mejora el estado de ánimo y combate el insomnio. Como verás es una infusión que solo tiene ventajas así que si aún no la has probado apúntate a la bebida más saludable y perfecta para la temporada de frío.