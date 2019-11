13 nov 2019 A. Morales

¿Cúantas veces has intentando comenzar a ahorrar? ¿Cuántas veces te has dicho ahora sí, ahora sí que me voy a abrir una cuenta de ahorro? Y al final siempre hay un motivo que no te permite alcanzar tu meta. No logras ahorrar ni 1.000 euros, y no sabes ni en qué gastas o hacia dónde va tu dinero. Sabemos que adquirir el hábito de ahorrar no es tarea sencilla, también sabemos que muchas veces los salarios no nos lo permiten, y que el alquiler se ha disparado, y que tenemos muchas ganas de ir a ese viaje con amigas... Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que una app te puede ayudar a empezar a ahorrar sin que te des cuenta?

No hace milagros, pero Goin es una manera segura y eficiente para aprender a gestionar mejor nuestras finanzas. Se trata de una aplicación móvil que permite ahorrar de forma sencilla e invertir sin necesidad de tener conocimientos financieros. Goin, es la abreviatura de 'gain with each coin' (gana con cada céntimo, en castellano) y básicamente te permite establecer objetivos, como puede ser un viaje o un móvil, y ahorrar para poder adquirirlos en el plazo deseado, explican sus fundadores David Riudor, Gabriel Esteban y Carlos Rodríguez.

Como todo en esta era digital, solo debes descargarte la app y conectar tu cuenta bancaria y tarjeta a Goin. Luego, la propia aplicación irá reteniendo dinero como si se tratara de una hucha.

Lo interesante de esa "hucha digital", es que tienes diferentes métodos para ahorrar, la app ofrece 3 formas de retener tu dinero y puedes elegir la que más te guste.

Round up

Este es el método más fácil para ahorrar y con el que no te darás ni cuenta. Esta opción permite que con cada compra que haces la app redondea automáticamente la cifra, de manera que los céntimos o euros de más se desvían de forma sistemática a una hucha virtual. Por ejemplo, si compras algo por 10,79€, goin añadirá 0,21€ a tu cuenta, como si la compra te hubiera costado 11€.

Es una forma fantástica de ahorrar, porque sin darte cuenta vas sumando dinero.

Retention

Con este método cada vez que ingreses dinero en tu cuenta, goin te reserva un porcentaje que tu habrás fijado en tu cuenta. Por ejemplo, cada vez que de depositen tu nómina tu puedes pedir que te retenga un 10%.

Auto Top up

Con esta opción tu mismo puedes ingresar dinero en tu cuenta de ahorro Goin. Es como tener una cuenta de ahorro, pero digital.

Y qué pasa cuándo ya has conseguido ahorrar lo que quieres ¿cómo puedes sacarlo?

"Puedes transferir tus ahorros a tu cuenta corriente en cualquier momento y sin coste", explican en su web. Pero advierten que como norma general, recibirás el dinero en menos de 24/72 horas laborables en tu cuenta bancaria.

Pero es que además de ahorrar puedes cobrarte pequeñas multas. Te explicamos: en la opción: 'Levántate a la hora', tu le indicas a la app la hora a la que tienes que levantar y, si no lo haces, Goin te cobrará una penalización que va al ahorro.

Y además puedes invertir tu dinero

Invertir tu dinero es fundamental, es importante comenzar a mover el dinero para que siga generando. Sin embargo, puede que no sepas nada de inversión, pero esta app te ayuda y lo hace por ti

El método que han seleccionado es Crowdlending, concretamente inversión a corto plazo en PYMES con un riesgo controlado y sin complicaciones.