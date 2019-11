14 nov 2019

Son el fruto de la temporada. No hay duda. Cuando las calles comienzan a oler a castañas es sinónimo de... ¡Navidad! Y es que, no hay mejor pistoletazo de salida para esta época del año. Tradicionalmente se toman asadas (ahora incluso las puedes hacer en el microondas) pero su versión cruda también está extendida. A decir verdad, nosotras nos hemos enterado hoy de que se pueden comer así. Por lo que, ¡sorpresa! cada vez tienes menos excusas para no incorporarlas a tu dieta.

En crema, como 'snack' o incluso como acompañamiento de carne o pescado, son una opción poco calórica y muy saciante si quieres perder peso.





Al contrario que otras frutas o frutos secos, la castaña contiene menos de un 50% de agua en su composición, por lo que en equilibrio con el resto de nutrientes, contiene 36 mg de calcio cada 100gr, es decir, un puñado generoso de castañas, serviría como complemento a la aportación de lácteos diaria. Sus nutrientes está muy concentrados, por lo que tienen más densidad nutricional que otros tentempiés como por ejemplo las almendras o avellanas.

Las castañas contienen un 47% de carbohidratos y aunque su aporte de proteínas es muy bajo (3%) y de grasa también, (2,6%), su aporte por 100gr si hablamos de calorías es de 200 aproximadamente.

¿Por qué son buenas para la dieta?

Carlos Ríos las recomienda por su bajo aporte en calorías, azúcares y como snack entre horas. Además de saciantes, son menos calóricas que cualquier otro fruto seco por lo que no te sentirás culpable si debes medir con lupa las calorías que ingieres al día. Además de ser una opción de temporada, saludable y nutritiva, las puedes cocinar de muchas maneras:

-Lo mejor de estas fechas es que hay un puesto de castañas asadas en casi cualquier esquina. Si tienes hambre y de repente, tu cuerpo te pide ultraprocesados, opta por esta alternativa. ¿Lo mejor? Las puedes comer en mitad de la calle como harías con cualquier otro snack.

-Las puedes asar en casa (es como más rican saldrán) pero si no tienes tiempo (o ganas) hacerlas en el microondas es la opción genial. Eso sí, deberás hacerles una abertura con el cuchillo para que no exploten. Avisado quedas.

-Aunque no es la más recomendable de todas las alternativas, también las puedes comprar ya envasadas. Eso sí, busca una marca que no lleve aditivos ni elementos perjudiciales y que sea lo más saludable posible.