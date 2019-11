19 nov 2019

Durante los últimos días nos están invadiendo corrientes polares que producen olas de frío con intensas bajadas de temperatura. ¿El frío es capaz de enfermarnos? ¿Quién no ha oído decir de "me constipé porque salí con la cabeza mojada" o "me he puesto malo por que he cogido frío"? En invierno hay un repunte de constipados, amigdalitis, bronquitis y otras enfermedades respiratorias. También, como todo el mundo sabe, llegan las epidemias de gripe y, de manera misteriosa, también existe un repunte de gastroenteritis.

Hemos podido ver a los atletas del Cross de Atapuerca o a los corredores de la carrera Behobia-San Sebastián compitiendo bajo condiciones gélidas o de lluvia intensa. Si el frío fuera capaz de producir, por sí solo, las enfermedades anteriormente enunciadas estos eventos deportivos hubieran terminado como el rosario de la aurora, con la mitad de los participantes ingresados. Pero no, el frío no es capaz, por sí solo, de producir este tipo de infecciones.

Para que se produzcan catarros, gastroenteritis, etc. es necesaria la presencia de virus, que son los agentes infecciosos que las producen. Conocemos más de 200 capaces de noquearnos y dejarnos fuera de combate durante unos días.

Difusión del virus

Con la bajada de las temperaturas tenemos una tendencia natural a refugiarnos en lugares cerrados. Esto produce una situación de hacinamiento que favorece que nos contagiemos.

La presencia de personas enfermas produce que los virus se difundan a través del aire en microgotas, a modo de aerosol, pudiendo permanecer en espacios mal ventilados durante mucho tiempo. También el contacto directo, al dar la mano o un beso, o el indirecto al tocar objetos contaminados como una mesa o el teclado de un ordenador o los botones de un ascensor, pueden producir el contagio. Tenga cuidado en los aeropuertos, parece ser que uno de los objetos más peligrosos en ese sentido son las bandejas de los controles de seguridad.

No obstante de manera indirecta el frío sí puede contribuir a este tipo de patologías. La calefacción y el aire acondicionado pueden producir sequedad de las mucosa de nuestra vía aérea, que es uno de los mecanismos de defensa para impedir que los virus penetren en el cuerpo. El frío también produce un estrechamiento (vasoconstricción) de los vasos sanguíneos periféricos, por ejemplo los de la piel, con la intención de reducir la pérdida de calor. Además parece ser que la eficacia de nuestro sistema inmunitario puede estar disminuido en la presencia de bajas temperaturas.

Luchar contra el frío

¿Qué medidas preventivas podemos adoptar para paliar los efectos del frío? Ventilar las habitaciones o espacios cerrados al menos diez minutos al día puede evitar el acúmulo de virus en suspensión en el aire. Extremar las medidas de higiene, lavándonos las manos con frecuencia o empleando soluciones antisépticas hidroalcohólicas. Si estamos enfermos podemos protegernos al estornudar o usar mascarillas para evitar difundir virus y contagiar a las personas próximas.

Como medidas generales hay que tratar de alimentarse adecuadamente con frutas y verduras abundantes, dormir lo suficiente y realizar ejercicio de manera frecuente, preferiblemente al aire libre. De esta manera, nuestro sistema inmune no se debilitará. Es importante vacunarse de la gripe, cuando su médico se lo recomiende. Hay que hacerlo todos los años ya que los virus que la producen cambian y por lo tanto la de otros años no tiene validez.

Es importante recordar que por muchos antibióticos que tome, las enfermedades producidas por virus no se curan con estos medicamentos. Por lo tanto, use solo antibióticos cuando se los prescriba su médico, si no puede causar resistencias y que no le funcionen cuando los necesite de verdad. Los antinflamatorios como el paracetamol o el ibuprofeno, entre otros le ayudarán a controlar síntomas como la fiebre o el malestar.