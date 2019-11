28 nov 2019

Hay ciertas barreras que no deberíamos cruzar nunca. Cuando se puso de moda el 'vampiro facial', tuvimos nuestras dudas. ¿De verdad surtía efecto? ¿Es seguro?, y sobre todo, ¿necesario? Discrepancias a parte, es uno de los procedimientos más extendidos entre las famosas para lucir una piel radiante. Pero no es la única extravagancia que las estrellas llevan a cabo para mantenerse jóvenes. Si no, que se lo digan a Madonna, que ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo más que revelador sobre lo que hace para mantenerse espectacular a sus 61 años.

En el clip de vídeo que ha compartido con sus seguidores, la podemos ver dándose un baño de hielo y... espera a ver las imágenes.

En el vídeo de Instagram podemos apreciar cómo la cantante, después de cada concierto, se da baños de hielo con el objetivo de hacer más rápida la recuperación de los tendones y los músculos tras la realización de una actividad física exigente. Lo que no nos esperábamos, es lo que sucede a continuación. Madonna agarra con las manos una taza blanca que contiene su propia orina y dice "Es realmente bueno beber orina después de salir del baño helado", haciendo hincapié a la pseudociencia que sigue a pies juntillas: la orinoterapia alg que sus fans, no han tardado en comentar (negativamente, claro).

Sorprendentemente, no es nada nuevo: se trata de algo milenario.

¿En qué consiste?

La orinoterapia o la también llamada terapia de auto orina consiste en la aplicación o ingesta de la orina con fines medicinales. Sí, según esta tendencia, los benefecios de ingerir tu propio pis son incontables. Incluso, hay gente que se masajea la piel o las encías con ella, aunque no existe ninguna evidencia científica que desmuestre la efectividad de esta practica para su uso terapéutico.

Es más, puede resultar incluso peligroso, ya que beber orina significa ingerir de nuevo los deshechos ya filtrados por los riñones. Además, también puede causar infecciones, ya que una vez que la orina abandona el cuerpo, se contamina con baterias del exterior. ¿De dónde proviene esta práctica? La llevaban a cabo hace cientos de años los aztecas o los egipcios con la creencia de que la orina tenía propiedades curativas. El origen es el siguiente, en el vientre materno la orina no se considera como algo a deshechar, por tanto, no hay razón por la que, una vez fuera, no debamos consumirla.

Su uso de forma cutánea no tiene perjuicios a simple vista (que se sepa) no obstante, su consumo y sobre todo su inyección, puede tener consecuencias fatales para el organismo. En 2009 ya se registró una muerte debido a la inyección de orina en una modelo boliviana, Gabriela Ascarrunz. Esto, sumado a que no hay evidencias científicas de su funcionamiento no convierten a esta terapia en la mejor opción para tratar malestares o para acelerar el metabolismo y por ende, perder peso, razón por la que Madonna consume su orina.